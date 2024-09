Dallo Sferisterio alla tv: la Norma in prima visione su Sky il 28 settembre

Macerata, 24 settembre 2024 — A pochi mesi dal debutto allo Sferisterio, sabato prossimo, alle 21.10 e in prima visione in esclusiva su Classica HD (il canale 136 di Sky), si potrà assistere alla replica della “Norma” di Vincenzo Bellini allestita all’ultima Macerata Opera Festival. E per chi non riesce a guardare il primo appuntamento, nessun problema, dato che ci sono le repliche programmate per il 30 settembre, poi il 2, 6, 8, 17 e 25 ottobre (in orari ancora da definirsi).

La Norma, come si è svolta allo Sferisterio

L’opera andata di scena allo Sferisterio ha visto la regia di Maria Mauti e la direzione di Fabrizio Maria Carminati, con protagonista la soprana marchigiana Marta Torbidoni (Norma), affiancata da un’altra voce molto apprezzata come quella del soprano palermitano Roberta Mantegna (Adalgisa), del tenore Antonio Poli (Pollione) e del basso Riccardo Fassi (Oroveso). Hanno completato il cast Carlotta Vichi (Clotilde) e Paolo Antognetti (Flavio).

Le scene realizzate allo Sferisterio sono state dello studio “Garcés-de Seta-Bonet Arquitectes” con sede a Barcellona, in collaborazione con Carles Berga. I costumi di Nicoletta Ceccolini, le luci di Peter van Praet e i video di Lois Patino. L’Orchestra è stata la Form–Orchestra Filarmonica Marchigiana con il Coro lirico marchigiano “Vincenzo Bellini”, guidato da Martino Faggiani, e la Banda Salvadei. La produzione video realizzata della Società Civile dello Sferisterio. Eredi dei Cento consorti.

Norma è stato il titolo con cui si è festeggiato il traguardo delle 60 edizioni di festival operistico allo Sferisterio: scegliendo il capolavoro del Cigno di Catania — che era tra le ipotesi valutate ai primi del Novecento quando si decise di trasformare lo stadio della palla al bracciale in teatro — si è celebrata la città e coloro che vollero portare l’opera in questo luogo. Il nuovo allestimento era firmato appunto dalla regista e documentarista milanese Maria Mauti, alla sua prima esperienza con il teatro d’opera.

Per la regista Mauti, “non volevo uno spettacolo descrittivo — ha spiegato — ma un realismo magico dove elementi noti si presentano in un aspetto diverso dal consueto”.

E ancora: “La luna, per esempio, non rappresenta solo la natura, ma, in una condizione ambientale segnata dal conflitto e dalla violenza (poiché io sento e vedo l’azione di Norma svolgersi nella minaccia di una possibile guerra futura), introduce un elemento collegato anche alle prospettive, molto importanti, della ritualità e del Sublime appunto, come qualcosa che ci attrae e al tempo stesso ci fa paura. Ciò che desidero comunicare al pubblico è la contemporaneità di un testo in grado di arrivare a tutti noi in maniera diretta, impressionante, toccante”.