Tolentino, applausi per ‘Musiche da oscar e non solo’

Tolentino, 4 febbraio 2025 - Successo per la serata dedicata alle “Musiche da oscar e non solo”, al Politeama di Tolentino, con l’Orchestra “Insieme per gli Altri” e il Coro di voci bianche dell’istituto Lucatelli – Don Bosco. La prima diretta dal maestro Gianpiero Ruggeri, il secondo dal maestro Fabiano Pippa e accompagnato al piano dalla professoressa Rosa Visco. In apertura il sindaco Mauro Sclavi ha ringraziato l’orchestra e l’istituto per aver promosso un evento particolarmente gradito alla cittadinanza, mentre Francesco Di Mauro dell’associazione “Insieme per gli altri” ha presentato alcuni importati e innovativi progetti benefici che prevedono una campagna di sensibilizzazione denominata “La musica che dona”: hanno preso avvio proprio con l’esibizione di Tolentino. Presenti anche il presidente del Consiglio Alessandro Massi, gli assessori Elena Lucaroni e Flavia Giombetti e i consiglieri comunali Fabio Montemarani e Federico Pieroni.

Al termine del concerto, i fondi raccolti sono stati interamente devoluti per sostenere le attività didattiche all’istituto comprensivo Lucatelli – Don Bosco, al quale l’associazione ha anche donato un timpano che va ad arricchire la dotazione degli strumenti dell’indirizzo musicale della scuola. Un dono importante che verrà utilizzato dal professore di percussioni e dai suoi studenti; è stato consegnato dal presidente dell’associazione Gianni Silvi, dal vicepresidente Dario Matteucci e da Oana Mateescu, curatrice della pagina Facebook dell’Orchestra “Insieme per gli altri”.

La sala gremita

Una targa ricordo è stata donata all’assessore all’istruzione Elena Lucaroni, con i ringraziamenti per tutti gli organizzatori. Lunghi applausi per i musicisti dell’orchestra che hanno suonato alcune delle più belle colonne sonore e che insieme al coro di voci bianche hanno presentato un’originale versione del tema principale de “La vita è bella”. “La musica come forma di comunicazione che va oltre le parole: suscita emozioni, stimola i ricordi, rafforza i legami sociali e incide sul nostro cervello, adattandosi al nostro stato d'animo e alle nostre necessità emotive”, commentano i promotori.

In questi primi cinque anni di vita dell’orchestra sono stati instaurati profondi legami con alcuni enti del territorio come con la “Lega del filo d’oro”, alla quale è stato devoluto l’intero ricavato della vendita del cd musicale prodotto in ben 5.000 copie, andate esaurite in poco tempo e con la sezione Avis regionale Abruzzo, con la quale è stato sottoscritto un protocollo d’intesa. Sono stati raccolti fondi per circa 100mila euro tutti destinati a scopi benefici, nel corso di quasi 200 concerti tenutisi in diverse regioni a supporto di 125 associazione di volontariato.

“L’impronta benefica posta alla base dell’attività – ricordano i suoi rappresentanti - ci ha identificato nella “colonna sonora della solidarietà”, appellativo nel quale ci riconosciamo appieno. Per il 2025 presentiamo progetti innovativi per diffondere il concetto alla base della nostra mission: “musica e solidarietà”, un’unione che fa bene a chi la dona e a chi la ascolta”.