Caffè, nuovi rincari al bancone. “Colpa di materie prime e trasporti”

Macerata, 27 settembre 2025 – La “tazzulella” è sempre più cara, anche nel nostro territorio. Il costo della produzione del caffè è in crescita a causa di fattori sia climatici che logistici, oltre ai costi dell’energia. “Attualmente il costo medio di una tazzina di caffè a Macerata è di 1.20 euro (alcuni baristi lo mantengono a un euro, altri l’hanno portato a 1.50, per cui la media è questa) – afferma Massimiliano Polacco, direttore di Confcommercio Marche –. Idem nella provincia di Ascoli, mentre ad Ancona è appena inferiore, 1.16 euro. A Milano, ed esempio, la media è 1.17 euro. Gli addetti ai lavori attribuiscono l’impennata dei prezzi alla forte contrazione dell’offerta da parte del Vietnam (principale produttore di qualità robusta), alle condizioni meteorologiche avverse in Brasile, al rafforzamento del dollaro sull’euro, che peggiora il cambio, o ancora, all’aumento dei costi di trasporto.

Oltre alla “naturale” dialettica tra domanda e offerta, considerando anche le tensioni geopolitiche, occorre considerare gli effetti dei fondi di investimento sui mercati finanziari, da sempre attenti a fiutare le opportunità di business nel comparto delle materie prime”. Polacco evidenzia poi anche altri dati: l’aumento del 6,5% del costo del lavoro e, dal 2023, anche quello del 10% annuo dell’energia.

“Alla luce di tutto ciò, i proprietari dei bar sono stati costretti a rivedere i prezzi – aggiunge –. Così tra il 2024 e il 2025 il caffè in Italia è salito del 3,7%. E non è escluso che nei prossimi mesi non vi siano altri aumenti”. Ulderico Orazi, presidente di Confesercenti Macerata – dietro al bancone per 43 anni, oggi in pensione – ricorda che negli anni ‘90 la tazzina costava mille lire: “Prima era molto più difficile ritoccare gli importi. Se c’era un aumento, capitava che i clienti si ripresentassero dopo un mese. Adesso invece noto tanta più rassegnazione, nonostante tutto continui ad aumentare, dalla frutta al pane, e gli stipendi siano sempre gli stessi”.

Orazi evidenzia quanto il cambiamento climatico abbia inciso sui Paesi produttori. “In un quadro di grave instabilità economica anche per le guerre in atto – ha aggiunto –, i dazi di Trump sono stati il colpo di grazia”. Guardando a Macerata, ha dichiarato: “Un plauso al bar Centrale che, stoico, serve ancora l’espresso a un euro. Va apprezzato”. Chi è in prima linea, come Silvia Capri del bar “My Dream” di Sarnano, dice: “È salito il costo di tutte le materie prime, caffè, latte e zucchero. Finché abbiamo potuto, abbiamo deciso di lasciare invariato il prezzo della tazzina. Poi sono aumentate pure le bollette. Quindi, seppur a malincuore, siamo stati costretti a portare sia caffè che cornetto da 1.10 euro a 1.20. I rappresentanti ci hanno già annunciato che sono previsti altri rialzi, ma noi manterremo questo prezzo”.