Caso dazi, i ristoratori maceratesi a New York: “Costretti ad aumentare i prezzi”

Macerata, 10 aprile 2025 – La politica dei dazi del presidente americano Donald Trump e i possibili effetti sul business dei tre giovani di Morrovalle – Nicola Corradini, Fabio Frenquelli e Lorenzo Ramovecchi – che hanno aperto un ristorante fast casual di pasta fresca al 1158 di Broadway, New York, creano interesse e qualche preoccupazione. Ne parliamo con il responsabile di questa attività che fra qualche mese festeggerà il suo primo compleanno.

Come avete reagito?

“Al momento non prevediamo – spiega Ramovecchi – un impatto immediato sull’attività di PastaGasm. La nostra prima reazione è stata pratica: valutare la possibilità di fare scorte dei prodotti più esposti prima di un eventuale aumento dei prezzi; tuttavia i nostri distributori locali ci hanno rassicurati. Hanno, infatti, ampie disponibilità in magazzino e, ad oggi, non hanno ricevuto comunicazioni ufficiali su aumenti imminenti di prezzo. Questo ci ha permesso di evitare decisioni affrettate, anche se ovviamente restiamo vigili”.

Che misure pensate di mettere in atto?

“Dobbiamo valutare alternative solo per alcuni ingredienti. Tuttavia non tutti i prodotti sono sostituibili. Su prodotti chiave come ad esempio il pecorino romano, fondamentale per la nostra cacio e pepe, non esiste una vera alternativa americana che non comprometta la qualità del piatto. Sostituirlo significherebbe snaturare un piatto iconico. In casi come questo, saremo costretti a trasferire parte dell’aumento sul prezzo finale, con il rischio di penalizzare il consumatore, andando così contro lo scopo dichiarato dell’imposizione dei dazi”.

Cosa vi preoccupa?

“In generale ciò che riteniamo più preoccupante è proprio questa modalità di approccio, generalizzato e poco selettivo; una politica di dazi applicata in modo indiscriminato e senza considerare l’elasticità della domanda di alcuni beni rischia di creare più distorsioni che benefici”.

Ritenete che quella dei dazi sia più una misura di politica commerciale o uno strumento di pressione estera?

“La nostra impressione è che questa mossa di Trump abbia maggiormente una valenza politica e strategica, probabilmente volta a guadagnare margini di manovra e ottenere condizioni più favorevoli su altri tavoli negoziali. O almeno lo spero, perché altrimenti l’applicazione rigida di tali dazi rischia non solo di danneggiare piccole realtà come la nostra, ma di avere un impatto sistemico su catene di approvvigionamento globali e inflazione. E questo sarebbe un serio problema per l’economia mondiale. Ci auguriamo che il buon senso prevalga e che una questione di equilibrio commerciale non si trasformi in un boomerang per chi lavora ogni giorno sul campo”.