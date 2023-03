Fondazione Mattei, missione in Algeria

Aroldo Curzi Mattei, presidente Fondazione Mattei, con Abdelwahab Ziani, presidente Cipa

Matelica, 28 marzo 2023 – Missione in Algeria per la Fondazione italiana per lo sviluppo economico sociale Enrico Mattei. Una delegazione capeggiata dal presidente Aroldo Curzi Mattei ha incontrato esponenti della Confederazione degli industriali e dei produttori algerini (Cipa) allo scopo di sviluppare un progetto di collaborazione nel campo dell'industria alimentare, del cuoio e del tessile. Il presidente del Cipa, Abdelwahab Ziani, a margine di questo incontro, ha annunciato che la Confederazione procederà, a breve, alla scelta delle imprese economiche nazionali che potranno interessare i partner italiani dopo aver individuato i settori da sviluppare insieme.

"La Fondazione Mattei – ha detto Ziani -, ha affermato che gli imprenditori italiani vogliono lavorare secondo un nuovo metodo assicurando in primis il trasferimento di tecnologia e con una prospettiva di reciproco vantaggio”.

Nel corso dell’incontro si è parlato anche della possiblità di sviluppare una partnership nel settore delle energie rinnovabili, in particolare nel campo dell'idrogeno verde. “Perché – ha concluso Ziani – le nostre relazioni economiche non risalgono a oggi e stiamo solo perpetuando i legami esistenti”. Da parte sua, il presidente della Fondazione Mattei, Aroldo Curzi Mattei, ha commentato: “Ci sono segnali di un gran numero di opportunità da cogliere in Algeria. Per questo ribadiamo la volontà della Fondazione di concretizzare tutti i progetti discussi durante questo incontro”.