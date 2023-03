iGuzzini, fatturato da record: "Il merito è dei miei lavoratori"

Cristiano Venturini, Ceo di iGuzzini: "L’annata dei record, il merito è dei miei lavoratori"

Recanati (Macerata), 18 marzo 2023 – Un 2022 da record per iGuzzini, l’azienda leader nel campo dell’illuminazione architetturale con 1.243 dipendenti nel mondo, che chiude con le perfomance più alte dalla sua fondazione raggiungendo un fatturato di 234.1 milioni di euro (+15,1% sul 2021) e un aumento sia della redditivitàEBIT, che si attesta sui 24,1 milioni di euro, sia del valore percentuale net sales, che passa dal 7,9 dell’anno precedente al 10,3 del 2022.

E pensare che questo risultato avrebbe potuto essere anche migliore considerato che nel 2022 l’azienda non ha operato sul mercato russo (valore stimato 10 Mio Eur), allineandosi alle direttive della capogruppo svedese Fagerhult di cui fa parte dal 2019.

Un successo assoluto per il gruppo industriale fondato nel 1959 a Recanati guidata dal Ceo Cristiano Venturini che ha costruito una squadra compatta per visione imprenditoriale e strategia con l’obiettivo di proiettare i valori di design e la cultura della luce propri di iGuzzini in un futuro sempre più connesso e sostenibile.

"Lighting innovation for people – commenta lo stesso Venturini - non è solo un pay-off ma per iGuzzini significa persone-valori-comunità-sogni che insieme creano una galassia in cui ognuno può e deve esprimersi da un punto di vista professionale e soprattutto umano. Questo risultato di fatturato così importante è merito di tutte le persone che ogni giorno lavorano con me allo scopo di migliorare le comunità e i territori in cui viviamo, avendo sempre come guida l’idea di un futuro più giusto per le nuove generazioni e uno sviluppo sostenibile per l’intera società".

La segmentazione del fatturato per aree geografiche evidenzia come tutti i paesi siano cresciuti sia in Europa che extra UE, con particolare riferimento al Nord America (+19,4%); la Gran Bretagna e l’Irlanda (+11%); l’Asia Pacifica (+10,6%); il Medio Oriente e l’Africa Inglese (+8,8%); la zona di Francia, Belgio, Lussemburgo e Africa Francese (+7,4%); il Sud America (+6%); la Germania e l’Olanda (+4,8%); l’Europa Meridionale (+4,4%).

Nel 2023 iGuzzini continuerà a impegnarsi sui driver consolidati che hanno caratterizzato la sua crescita (Sustainability, Design, Culture and Connectivity), con investimenti in software e hardware per sviluppare soluzioni sempre più intelligenti e sistemi sempre più efficienti e con la ricerca continua di un design bello, innovativo, funzionale e senza tempo. Vedrà inoltre il compiersi di un importante investimento in sostenibilità, che con l’innesto di 6 milioni di euro, nel 2023 raggiungerà un totale di 10 milioni di euro per rendere lo stabilimento di Recanati – che copre l’86% della produzione mondiale di iGuzzini – indipendente dal punto di vista energetico per oltre il 50% del suo fabbisogno (oltre il 70% entro il 2030).