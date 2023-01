Insetti a tavola, arriva la farina di grillo: "Alimento super proteico ed ecosostenibile"

Da sinistra Margherita Buccetti, Giuseppe Totaro, Anita Aiana e l’amministratore delegato Josè Cianni (fotoservizio Pierpaolo Calavita)

Montecassiano (Macerata), 10 gennaio 2022 - Grilli sulle nostre tavole? Se fino a ieri poteva sembrare una proposta stravagante, oggi questo alimento, super proteico, del tutto naturale ed ecosostenibile, sta prendendo sempre più piede e molto se ne è parlato anche a livello europeo, con la Commissione Ue che ha dato già un primo via libera. La Nutrinsect di Montecassiano ha avviato questo business già nel 2016, in origine come start-up e oggi, dopo anni di esperimenti, tentativi e ricerca scientifica, è un’azienda vera e propria con un impianto di mille metri quadrati e 10 milioni di grilli del tipo Acheta domesticus. L’amministratore delegato, José Cianni, 38 anni, ex calciatore e ora direttore sportivo della Recanatese, ha lanciato il progetto con soci il fratello Robert e l’amico José Vidal: "Siamo partiti da 10mila grilli – spiega Cianni – e ci abbiamo messo anni per capire come ottimizzare la produzione. La difficoltà infatti non sta tanto nell’allevare i grilli di per sé, ma nel farlo in maniera industriale per 365 giorni all’anno, in qualsiasi stagione. E ora, dopo tante notti insonni e sacrifici, ci siamo. Mettiamo in cella riproduzione il 5 per cento dei grilli allevati e ogni giorno ne nascono 600mila". Le...