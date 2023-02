La classifica degli stipendi: Macerata perde terreno

Sergio Crucianelli, referente della Uil di Macerata

Macerata, 21 febbraio 2023 – Retribuzioni ferme al palo in provincia di Macerata. Lo stipendio medio pro capite dei lavoratori dipendenti è passato da 11.007 euro del 2019, a 10.177 nel 2020 e, poi, a 11.058 nel 2021. Nel triennio, dunque (nel 2020, causa lockdown, c’è stato un calo di 830 euro), c’è stata una crescita di 51 euro. Nelle Marche, a parte la provincia di Fermo, che nel 2021 presenta un reddito medio ancora al di sotto di quello del 2019 (9.966 euro, –4,3%), quella di Macerata ha registrato un incremento davvero misero, appena lo 0,5% in più rispetto ai migliori risultati delle province di Ancona (11.812 euro, +3,2%), Ascoli (+2,5%, anche se il reddito medio – 10.612 euro – è più basso di quello di Macerata), Pesaro (13.332 euro, +2,3%). Questo il quadro che emerge dalle elaborazioni provinciali realizzate dal Centro Studi Tagliacarne sulle voci che compongono il reddito disponibile a prezzi correnti. Si tenga anche conto del fatto che il valore della nostra provincia è inferiore di 1.415 euro rispetto alla media nazionale, con la provincia di Milano che svetta al primo posto con uno stipendio medio di 30.464 euro. Un primato, però, che va posto in relazione...