L’azienda Panatta si espande: in arrivo 22 nuove assunzioni

Apiro (Macerata), 5 novembre 2024 — In un territorio che trema per prossimi licenziamenti, ci sono realtà che investono sui lavoratori puntando a una maggiore crescita economica. Come Panatta, l’azienda dedita al fitness e al bodybuilding (produttrice di macchinari da palestra), che offre 22 posti di lavoro nella sede di Apiro (Macerata).

Quali sono le posizioni aperte

In particolare 10 operatori generici di produzione per i reparti di montaggio, magazzini, verniciatura e meccanica, 6 saldatori manuali con conoscenza base della saldatura a filo Mig/Mag, 2 operatori controllo qualità, 2 tornitori per tornio a controllo numerico, 1 operatore tecnico per la realizzazione di maschere di saldatura e 1 conduttore robot di saldatura.

Come mandare il proprio curriculum

Chi desidera candidarsi per una o più posizioni, può inviare il proprio curriculum accedendo alla sezione 'Lavora con noi' del sito aziendale e compilando il form dedicato. Per ulteriori informazioni, è possibile scrivere a risorse.umane@panattasport.it o contattare il numero aziendale 0733-611824. La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi, di tutte le età e nazionalità.

Turni di lavoro

Gli orari di lavoro standard sono dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17. In caso di turni, previsti per specifiche posizioni, gli orari saranno dalle 6 alle 14 e dalle 14 alle 22. L’azienda offrirà una formazione completa a ogni nuovo dipendente prima dell’inizio dell’attività.

I bonus nel contratto Panatta

Con il regolare contratto del lavoro, tutti i nuovi assunti avranno inoltre accesso al welfare aziendale come stipendi più elevati rispetto alla categoria, bonus bebè di mille euro per ogni nuova nascita, asilo nido gratuito, case in comodato gratuito ai dipendenti, un altro bonus per la festa della Befana (di 50 euro per ogni bambino fino ai 10 anni di età che abita lontano dal posto di lavoro), mensa aziendale con pasto completo a soli 3 euro, palestra aziendale gratuita e prestiti agevolati fino a 3 mila euro, rimborsabili direttamente in busta paga in 20 rate mensili.

Informazioni sull’azienda

I nuovi assunti si uniranno così a una azienda che impiega attualmente 201 collaboratori nella sede di Apiro e si avvale di una rete di oltre 500 rappresentanti e tecnici, supportati da 90 distributori all’estero. Che conta di un fatturato consolidato da 43 milioni di euro nel 2023, con una previsione di 55 milioni per il 2024 (+28% rispetto al 2023). Considerando anche il fatturato dei distributori, Panatta ha superato così una quota di produzione a livello mondiale di 110 milioni di euro.

L’annuncio

“Siamo entusiasti di annunciare l’assunzione di 22 nuovi collaboratori nella nostra sede di Apiro, un segnale importante della continua crescita della nostra azienda — ha commentato a riguardo Rudi Panatta, fondatore e proprietario dell’azienda — Questo ampliamento è frutto dell’impegno e della passione che ci guidano ogni giorno e che ci permettono di offrire ai nostri clienti macchinari innovativi, unici dall’altissima biomeccanica. Per noi, il successo aziendale è direttamente legato al benessere delle persone che lavorano con noi”.