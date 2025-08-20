Le tasse pagate dai contribuenti: dipendenti e pensionati al top

Macerata, 20 agosto 2025 – Oltre il 90% dei contribuenti della provincia di Macerata, un valore di poco superiore alla media nazionale, sono lavoratori dipendenti e pensionati. È quanto emerge da una indagine della Cgia che è andata anche a scovare le “tasse nascoste”. In provincia i contribuenti sono in tutto 233.546: 124.628 dipendenti (53,3%), 87.191 pensionati (37,3%), 10.650 lavoratori autonomi (4,5%) e 13.019 quelli che percepiscono un reddito di partecipazione a qualche società (5,5%).

A questa suddivisione, però, non corrisponde analoga quantità del gettito, visto che il carattere progressivo dell’Irpef fa sì che chi guadagna di più paga non solo su una base più ampia, ma anche con percentuali più alte.

Cgia ha anche stimato che per una famiglia tipo italiana (composta da lavoratori dipendenti, marito e moglie, con un figlio a carico, proprietaria di due auto che percorrono annualmente 15mila chilometri ognuna, abitazione in proprietà di 110 metri quadrati, Isee stimata di 22.834 e risparmi (nel conto corrente, in titoli di Stato, etc., pari a 60.000 euro), le tasse, pesino per circa 20mila euro l’anno. Ma come è distribuito questo “peso”? Le tasse “alla fonte”, cioè contributi Inps, ritenute Irpef, ritenute addizionali (regionali e comunali) Irpef, valgono 12.504 euro; le “tasse consapevoli”, cioè la Tari e il bollo auto, 640 euro; mentre quelle “nascoste” raggiungono complessivamente il valore di 7.087 euro: contributo Servizio sanitario nazionale Rc auto, imposta Rc auto, accise (su benzina, gas ed energia elettrica), canone Rai, bollo sul conto corrente bancario, bollo su dossier risparmio, Iva sugli acquisti.

Fatto sta che tra i Paesi dell’Unione Europea, nel 2024 con un tasso del 42,6% del Pil si è posizionata al sesto posto per livello di pressione fiscale, dietro alla Danimarca con il 45,4%, la Francia al 45,2, il Belgio al 45,1, l’Austria al 44,8 e il Lussemburgo al 43. “Se tra i nostri principali competitor commerciali solo la Francia presentava un carico fiscale superiore al nostro – sottolinea la Cgia - gli altri, invece, hanno registrato un livello nettamente inferiore. Se in Germania il peso fiscale sul Pil si è fermato al 40,8% (1,8 punti in meno rispetto al dato Italia), in Spagna non è andato oltre il 37,2% (5,4 punti in meno che da noi). Il tasso medio nell’Unione europea si è attestato al 40,4%, 2,2 punti in meno rispetto alla della media nazionale italiana”.