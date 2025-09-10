Tasse e reddito medio in provincia: maceratesi tra i più poveri d’Italia

Macerata, 10 settembre 2025 – Nel 2023, sulla base delle dichiarazione dei redditi del 2024, in provincia di Macerata i 233.546 contribuenti hanno versato mediamente allo Stato 4.873 euro di Irpef, l’imposta più importante (a livello nazionale vale 190 miliardi, circa un terzo delle entrate tributarie complessive), in rapporto ad un reddito medio annuo di 23.409 euro.

È quanto emerge da un’indagine dall’Ufficio studi della Cgia che ha elaborato i dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze che certifica anche come siamo un po’ più poveri rispetto alla media nazionale, che presenta un reddito annuo di 24.829 euro, soglia al di sotto della quale si posizionano tutte le province delle Marche: non solo Macerata, ma anche Ancona (reddito medio di 24.809 euro, media Irpef di 5.208 euro), Pesaro – Urbino (reddito medio di 23.830 euro, media Irpef di 4.994 euro), Ascoli (reddito medio di 22.836 euro, media Irpef di 4.933 euro) e Fermo (reddito medio di 21.912 euro, media Irpef di 4.451 euro).

Fatto sta che nelle Marche sono ben 790.766 i contribuenti con un reddito medio inferiore a quello medio nazionale, vale a dire il 69% del totale: gran parte della popolazione, insomma, dispone di un reddito più povero della media italiana, visto che solo il 31% ne ha una migliore.

È chiaro che, come sottolinea la stessa Cgia, bisogna considerare il fatto che “il nostro sistema fiscale si fonda su criteri di progressività, è fondamentale evidenziare che le aree geografiche caratterizzate da un prelievo fiscale più elevato corrispondono, in linea di massima, a quelle con redditi più alti”. Infatti, se sia analizza la graduatoria delle province italiane per reddito complessivo medio dichiarato, si rileva che la Città Metropolitana di Milano è la più ricca con 33.604 euro, seguita dai contribuenti della provincia di Bologna con 29.533, quelli di Monza-Brianza con 29.455, Lecco con 28.879, Bolzano con 28.780, Parma con 28.746 e Roma con 28.643.

“Tutte realtà che si contendono anche le primissime posizioni della classifica relativa al prelievo fiscale riconducibile all’Irpef”, ma in cui solitamente si osserva “una qualità/quantità superiore dei servizi pubblici offerti ai cittadini, quali trasporti, infrastrutture sociali, istruzione, cultura, sport e tempo libero”. Quanto alla pressione fiscale, “nel Documento di Economia e Finanza del 2025, si stima una pressione fiscale per l’anno in corso del 42,7%, un livello in lieve aumento dello 0,1% rispetto al2024, ma va ricordato che la legge di Bilancio 2025 ha sostituito la decontribuzione a favore dei lavoratori dipendenti con una analoga misura che combina gli sconti Irpef con il “bonus” a favore delle maestranze a basso reddito”.

In questo modo la decontribuzione si traduce in minori entrate fiscali-contributive, il “bonus” (che vale circa lo 0,2% di Pil) viene contabilizzato come maggiore spesa e quindi va ad “appesantire” la pressione fiscale.

“Se tenessimo conto di questo aspetto – sottolineano ancora gli autori dello studio –, nel 2025 la pressione fiscale sarebbe destinata a diminuire, sebbene di poco, attestandosi comunque al 42,5%”.