Turismo, la coop con 15 alberghi: “Vacanze più brevi e last minute”

Micucci, com’è nata l’idea della cooperativa 13 Maggio?

«Dall’attività pastorale di don Lino Ramini, che ho conosciuto da ragazzo tramite il Movimento Lavoratori di Azione Cattolica. Cercava alberghi di montagna chiusi d’estate, in autogestione, dove far trascorrere le vacanze a ragazzi e famiglie. Cammin facendo, il gruppo è diventato sempre più numeroso. Il target inizialmente era di ambito parrocchiale, tra Diocesi. Poi, quando è nata la cooperativa con i relativi dipendenti, abbiamo iniziato anche a cercare alberghi per l’inverno, per far sì che i lavoratori fossero occupati per un periodo più lungo».

Perché il nome «13 Maggio»?

«Il 13 maggio è la festa della Madonna di Fatima. Poi quel giorno, quando eravamo dal notaio a notificare la nascita della cooperativa, il 13 maggio 1981, ci fu l’attentato a Giovanni Paolo II».

Quali sono i plus di un’azienda cooperativa nel turismo?

«Oltre alle condizioni di legge e statutarie previste per le cooperative, la nostra caratteristica è offrire un’ospitalità legata alla persona, prima che al cliente. Non ponendoci il profitto come obiettivo principale, siamo in grado di accogliere tutti, a prezzi di assoluta concorrenza e indipendentemente dalla loro condizione fisica. Ci chiamano spesso associazioni per persone con disabilità o invalide. Questo concetto è importante, perché significa che negli alberghi gestiti in cooperativa l’ospitalità è quella di casa. I turisti arrivano da tutta Italia, ma anche dall’estero».

Fa fatica a trovare personale?

«Sì. Dopo il Covid, in generale, è cambiata la concezione del tempo libero, sono cambiate le abitudini. Ciò ha avuto ripercussioni anche nel mondo del lavoro. Ora è più difficile trovare risorse qualificate disposte a sostenere ritmi di lavoro intensi. La minore offerta ha fatto lievitare i costi, soprattutto per il personale specializzato».

Nelle Marche la cooperativa gestisce due strutture: Domus a Porto D’Ascoli e Villa Nazaret a Fermo. Com’è andata quest’anno, quali sono i dati del turismo in regione?

«I numeri sono in linea con l’anno scorso. Ma le prenotazioni sono avvenute molto sotto data, last minute. E il periodo di vacanza si è accorciato, passando dalla settimana intera ai 4/5 giorni o addirittura solo al weekend. Questo perché è diminuito il potere di acquisto».

Obiettivi?

«Ampliarci e potenziare i servizi in Italia. Spesso quando l’Istituto diocesano per il sostentamento del clero dismette delle strutture subentriamo noi nella gestione. Ricordo che la cooperativa non distribuisce utili ai soci, ma li accumula a garanzia dell’attività svolta dai dipendenti. Gli utili restano nella società. Non c’è un io, ma un noi. Uno spirito non individualistico, ma solidale e comunitario».

Lei è anche tra i soci fondatori dell’associazione Don Lino Ramini…

«Sì, raccoglie fondi per aiuti umanitari in Uganda, dove abbiamo costruito una scuola che ospita mille bambini. E organizziamo iniziative solidali anche per finanziare associazioni del nostro territorio».