Macerata, tremendo boato: esplodono due camper

Macerata, 20 ottobre 2023 - Tremenda esplosione questa mattina attorno alle 11.45 all'esterno di un'abitazione vicino la lunga di Villa Potenza.

Tutto sarebbe partito da un piccolo fuoco del proprietario per bruciare un olivo. Con il vento però (che soffiava verso l'officina Tartuferi) il fuocherello si è rapidamente trasformato in un incendio, ha raggiunto i due camper parcheggiati all'esterno della casa, che sono esplosi. I boati, violentissimo, sono stati avvertiti anche da strada della lunga, dove in diversi si sono fermati. Si vedeva un'alta colonna di fumo.

Tanta paura e disagi nella vicina officina, sono stati attimi di panico: “Ci siamo trovati con le fiamme che venivano verso di noi - riferisce Andrea Tartuferi dell'officina -, abbiamo immediatamente spostato i veicoli che avevamo qui sul piazzale per le riparazioni. Lo spavento è stato grande. Bastava qualche minuto in più e le fiamme sarebbero arrivate anche alla nostra casa e all'officina".

L'incendio si è esteso anche al campo vicino all'abitazione. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco con diversi mezzi, è arrivata anche la polizia.