Macerata, 10 luglio 2019 - Nel day after della bufera non è ancora finita. Oltre cento interventi da smaltire per i vigili del fuoco di Macerata e chiamate ovunque, dalla costa al medio entroterra (foto). Alberi franati sulla strada, piante a rischio di caduta, coppi pericolanti, danni e così via (video). Tra Recanati e Porto Recanati, è stato necessario l'intervento del 118 per soccorrere una persona colpita dalla caduta di un albero.

Leggi anche Allerta gialla nelle Marche

Nella notte, interventi dei vigili del fuoco e dell'Anas sulla strada Regina per gli alberi caduti, e poi in diverse zone della provincia. Oggi comincia la conta dei danni sotto la pioggia. La Protezione civile ha diramato un avviso di allerta gialla fino alle 24.