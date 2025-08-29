Miss Marche 2025, vince la 19enne Asia Campanelli di Monte Roberto. Tutti i vincitori

Civitanova Marche (Macerata), 29 agosto 2025 — È Asia Campanelli la nuova Miss Marche 2025. La giovane di Monte Roberto (Ancona), 19 anni, ha conquistato la fascia ieri sera, giovedì 28 agosto, nell'evento di Piazza XX Settembre a Civitanova Marche, città nella quale per il sesto anno consecutivo si è svolta la finale regionale di Miss Italia. Una serata elegante e scintillante che ha visto venti concorrenti sfilare davanti a un pubblico numeroso, tra moda, spettacolo e ospiti d’eccezione. Campanelli, diplomata al liceo linguistico e atleta di ginnastica ritmica, si prepara ora a vivere il sogno più grande, essendo acceduta direttamente alla finale nazionale di Miss Italia, in programma il prossimo 15 settembre al PalaSavelli di Porto San Giorgio. “Sono emozionatissima, non me lo aspettavo — ha dichiarato a caldo dopo l’evento — È il mio primo concorso e dedico questa vittoria alla mia famiglia, che mi ha supportato fin dall’inizio di questa avventura”. Il suo sogno nel cassetto è quello di diventare medico o dietista, un obiettivo che racconta una ragazza determinata e con i piedi ben piantati a terra.

Il successo di Campanelli porta con sé anche un cambio di titolo: eletta Miss Riviera Marche lo scorso 20 luglio a Senigallia, passando a Miss Marche ha lasciato quella fascia a Manila Violini, 18 anni, di Agugliano, seconda arrivata. La serata — condotta dal volto storico di Tvrs, il conduttore Marco Zingaretti, affiancato da Vittoria Latini, Miss Marche 2024 — è stata impreziosita dalla presenza dell’attore Gabriel Garko. Ospite d’onore, ha incantato il pubblico raccontando aneddoti della sua carriera, approfittando della tappa marchigiana mentre è impegnato sul set di una nuova fiction. Non sono mancati momenti musicali, con le esibizioni di Martina Boezio, Ginevra Londei, Francesco Simoncini e del tenore Luca Lattanzio, che hanno aggiunto intensità e spettacolo a una serata già ricca di emozioni. Numerosi i presenti, rimasti fino alla premiazione, avvenuta poco prima di mezzanotte: circa 2 mila erano infatti presenti nella cornice della principale piazza civitanovese. Accanto al titolo più ambito, sono state assegnate numerose altre fasce regionali che completano il quadro delle rappresentanti marchigiane alle prefinali nazionali di Numana, in programma dall'1 al 5 settembre al Resort De Angelis, a Numana (Ancona), dove 250 ragazze da tutta Italia si contenderanno l’accesso alla finalissima. Questi i nomi delle altre vincitrici: Nazareth Marzoni di Fermo (Miss Social Marche), Asia D’Urzo di Chiaravalle (Miss Sport Givova Marche), Annalisa Pupita di Piobbico (Miss Cinema Marche), Sharon Zeppi di Maiolati Spontini (Miss Sorriso Marche), Alessia Pelliccioni di Ascoli Piceno (Miss Rocchetta Marche), Giulia La Piscopia di Civitanova Marche (Miss Miluna Marche), Antonella Smilari di Fano (Miss Framesi Marche), Chiara Cardelli di Jesi (Miss Eleganza Marche), Gloria Santanafessa di Fermo (Centro Vacanze De Angelis) e, come detto, Manila Violini di Agugliano (Miss Riviera Marche).