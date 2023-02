Pamela Mastropietro processo, chiesta la conferma dell’ergastolo per Oseghale

Perugia, 22 febbraio 2023 – Il sostituto procuratore generale Paolo Barlucchi ha chiesto l’ergastolo per Innocent Oseghale nel corso dell'udienza di oggi per il processo di appello bis per la sola accusa di violenza sessuale. Il nigeriano era già stato condannato all’ergastolo nei primi due gradi per aver ucciso e fatto a pezzi Pamela Mastropietro, il 30 gennaio del 2018 in via Spalato a Macerata. Il sostituto procuratore generale sposa quindi la linea dei primi due gradi di giudizio, secondo cui "l'omicidio è avvenuto in occasione della violenza sessuale".

"Partiamo dal fatto che Oseghale ha ucciso Pamela, se fosse qui (il nigeriano non era presente in aula, ndr) mi rivolgerei a lui dicendogli: 'l'hai uccisa'. Questo ci permette di eliminare qualsiasi enfasi e di concentrarci sul problema tecnico: c'è o no prova che ci sia stata violenza sessuale", ha detto il sostituto procuratore generale sottolineando che "il punto fondamentale è che è

stato accertato che c'è stato almeno uno rapporto sessuale non protetto con Oseghale".

Il sostituto procuratore generale ha anche sgombrato il campo: "Pamela non era una prostituta", ha precisato, "la sentenza della Corte di appello usa un'espressione gentile ed esatta secondo cui Pamela usava il suo corpo per avere quello di cui aveva un bisogno impellente", per avere "eroina". "C'è una verità nella vita di Pamela che è la sofferenza psichica, la sofferenza che si fa disturbo psichico e dipendenza da eroina", ha continuato spiegando di aver ripensato al "film Accattone di Pasolini" di cui mi colpì la frase quelli come me l'inferno 'lo hanno già sofferto in terra'. "Se penso a Pamela penso a una persona che ha sofferto - ha proseguito -. Nessun giudizio morale sulla vittima, comprensione e affetto".

Nel corso dell’udienza, che si è svolto a porte chiuse, sono stati sentiti i due uomini che ebbero rapporti sessuale con Pamela dopo la fuga dalla Pars di Corridonia. In aula anche i genitori di Pamela, la mamma Alessandra Verni e il padre Stefano Mastropietro.