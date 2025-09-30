Acquaroli Governatore e le priorità a Macerata: "Quell’ospedale rimasto sulla carta”

​​​​​​Macerata, 30 settembre 2025 – Sanità, sanità, sanità. Parafrasando il fortunato slogan – “Education, education, education” – con il quale Tony Blair indicò le priorità che il suo governo avrebbe dovuto perseguire, è questa la vera emergenza che i maceratesi chiedono di affrontare al confermato governatore Francesco Acquaroli. Sì, certo, bisogna mettere seriamente le mani su infrastrutture, lavoro, questione inceneritore, turismo. Ma in cima alle preoccupazioni c’è la sanità.

La sanità in cima alle priorità del territorio: il progetto del nuovo ospedale rimasto sulla carta

Liste d’attesa infinite, guardie mediche a singhiozzo, interi territori senza medici di base: sono questi gli assilli veri, quotidiani del maceratese medio. Da anni si sprecano i proclami sul nuovo ospedale a Macerata, per costruire il quale era stato annunciato che le ruspe sarebbero entrate in azione entro fine anno. Peccato che non ci sia ancora nemmeno il progetto e che per costruirlo servano 185 milioni che non si sa come saranno reperiti. L’ospedale di Civitanova, invece, presenta da anni intere porzioni allo stato grezzo, in attesa che qualcuno si decida a far partire i lavori. Resta chiusa, poi, la fiera: da quando è stato smantellato il Covid Hospital, lo spazio è rimasto in disuso. Non va meglio sul fronte infrastrutture: la nuova viabilità per la Valpotenza è periodicamente al centro di annunci roboanti che a oggi non si sono tradotti in fatti concreti; per la bretella tra Tolentino e San Severino mancano una novantina di milioni; il ponte ciclopedonale sul Chienti a Civitanova doveva essere inaugurato lo scorso luglio ma è ancora sulla carta. Forse è anche per questo che meno di un maceratese su due (47%, il dato più basso delle Marche) si è presentato alle urne.