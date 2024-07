Belforte del Chienti, confermata la giunta uscente per il Vita bis

Belforte, 3 luglio 2024 - Nei giorni scorsi è stata confermata la giunta uscente a Belforte del Chienti. Mariella Migliorelli resta vicesindaco, con deleghe a turismo, cultura e servizi sociali. Mentre Claudio Cipollari, assessore, si occuperà di sport, tempo libero, associazionismo e patrimonio. Il sindaco Alessio Vita, rieletto, spiega che tutti, anche i consiglieri, saranno coinvolti nelle varie attività. All’opposizione, per Belforte Domani, c’è la consigliera Marina Migliorelli, new entry. L’ex primo cittadino (candidato sindaco) Roberto Paoloni e il consigliere Mario Antinori hanno rinunciato all’incarico. Paoloni ha deciso di ritirarsi da subito. “Pur essendo tra i primi tre più votati tra tutti i candidati – ha detto Antinori – abbiamo pensato, insieme, che Marina fosse la persona giusta. Facciamo un passo indietro investendo su di lei, affinché possa fare questa nuova esperienza. Non smetto comunque di fare politica”. Anche Paoloni resterà nel gruppo. “Cercheremo di fare un'opposizione giusta e costruttiva, consapevoli che in una democrazia rappresentare una minoranza è un valore e una grande responsabilità”, ha detto Marina Migliorelli. Per l’altra minoranza, “Armonia, sviluppo e partecipazione”, due invece i posti: Carla Budassi (candidata sindaco ed ex vicesindaco sotto Vita) e Monica Scalzini.