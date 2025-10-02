Civitanova, terremoto in giunta: si dimette l’assessore Francesco Caldaroni

Civitanova Marche (Macerata), 2 ottobre 2025 – Scossone nella giunta di Civitanova. Si è dimesso l’assessore Francesco Caldaroni, con deleghe e alle attività produttive, al commercio e alle politiche giovanili. Ha protocollato la lettera questa mattina specificando che la sua decisione ha effetto immediato. Una conseguenza del risultato elettorale delle Regionali che non ha premiato Caldaroni, in corsa nella coalizione che sosteneva il governatore Francesco Acquaroli.

Una storia politica nella Destra la sua che è arrivato a ricoprire un ruolo nella giunta di Civitanova dopo essere stato tra i più votati nelle liste di Fratelli d’Italia alle amministrative del 2022. Con le regionali ha fatto la scelta di candidarsi nella lista Civici per Acquaroli uscendo per l’occasione dal partito. Le urne non lo hanno premiato e dopo un paio di giorni di riflessi è arrivata la decisione di lasciare l’amministrazione Ciarapica, una scelta che scuote anche il suo partito che stasera ha convocato il direttivo.

Il tutto anche in attesa di capire il destino dello stesso sindaco Fabrizio Ciarapica, che potrebbe entrare in consiglio regionale nel caso in cui Gianluca Pasqui (che lo ha battuto in termini di preferenze nel derby interno a Forza Italia) dovesse essere nominato assessore nella nuova giunta Acquaroli.