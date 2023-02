Consiglieri comunali Macerata, Garbati si conferma in cima alla classifica dei redditi

Elisabetta Garbati

Macerata, 4 febbraio 2023 – La dottoressa Elisabetta Garbati, specializzata in Ostetricia e Ginecologia, si conferma in testa alla classifica dei redditi dei consiglieri comunali. E’ stato completato in questi giorni, infatti, l’aggiornamento del sito del Comune dove, in ottemperanza alla legge sulla trasparenza, vengono pubblicati tutti i redditi di chi ricopre incarichi pubblici.

La dottoressa Garbati, della lista Macerata rinnova, ha dichiarato nel 2022 (redditi riferiti al 2021) un imponibile di 131.853 euro. Poco dietro un altro esponente dell’opposizione, l’avvocato Alessandro Marcolini (Pd) con un reddito netto di 102.188 euro. Al terzo posto, ma dai banchi della maggioranza, arriva un altro avvocato, il capogruppo della Lega Claudio Carbonari con 91.145 euro. Si mantengono al livello alto della classifica, come lo scorso anno, il medico Maurizio Del Gobbo (Pd) con 84.268 euro e Pierfrancesco Castiglioni (Fratelli d’Italia), dirigente scolastico in pensione con 80.368 euro. A chiudere la classifica dei redditi, invece, Paola Pippa della Lega con 1.853 euro.

Scendendo nel dettaglio di tutte le dichiarazioni presentate Alessandro Bini (lista Sandro Parcaroli sindaco) non risulta titolare di reddito, Cristina Cingolani (lista Sandro Parcaroli sindaco) dichiara 27.494 euro e Sabrina De Padova (lista Sandro Parcaroli sindaco) 31.830 euro. Il presidente del Consiglio, il carabiniere Francesco Luciani (Lega), 49.677 euro, il vicecapogruppo del Carroccio Andrea Blarasin 37.316 euro, l’avvocato Aldo Alessandrini (Lega) 43.706 euro, Laura Orazi (Lega) 7.645 euro, Giovanni Pianesi (Lega) 33.089 euro e Roberto Fabiani 25.319 euro. Tra i banchi di Fratelli d’Italia Paolo Virgili ha dichiarato un imponibile di 29.469 euro, Lorella Benedetti 34.470 euro, Marco Bravi 14.435 euro, Romina Leombruni 21.193 euro e Giordano Ripa 78.693 euro. Sandro Montaguti di Forza Italia dichiara un reddito netto di 25.923 euro, mentre Barbara Antolini (Forza Italia) di 9.424 euro. L’unica consigliera dell’Udc, Antonella Fornaro, 30.821 euro.

Passando ai banchi dell’opposizione l’avvocato Narciso Ricotta (Pd) dichiara 40.114 euro, Andrea Perticarari (Pd) 1.816 euro (ma con un reddito lordo di oltre 50mila euro), Ninfa Contigiani (Pd) 40.675 euro, Ulderico Orazi (Italia Viva) 15.412 euro, Roberto Cherubini (Movimento 5 Stelle) 37.013 euro, Roberto Spedaletti (Movimento 5 Stelle) 27.798 euro, Stefania Monteverde (Macerata Bene Comune) 36.636 euro, David Miliozzi (Macerata insieme) 19.348 euro e Alberto Cicarè (Strada Comune) 33.634 euro.