Ussita (Macerata), 13 settembre 2019 - Nei paesi del terremoto arriva il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Oggi il premier sarà prima ad Amatrice e poi a Ussita, dove è previsto l’atterraggio nel primo pomeriggio. Da qui si sposterà a Castelsantangelo sul Nera, uno dei Comuni distrutti dalle scosse del 2016. Il presidente del Consiglio, fresco dell’incarico bis, vuole vedere con i propri occhi il paese del Maceratese che ha registrato il 98% di inagibilità degli edifici. Un segno, questo, dell’attenzione che il nuovo governo avrebbe intenzione di riservare alle zone colpite dal sisma, dopo che il premier ha già incontrato i comitati dei terremotati.

Oggi pomeriggio quindi, alle 16.30, il premier incontrerà nella sala degli Amici del Trentino il comitato istituzionale sisma, e quindi tutti i sindaci del cratere marchigiano, la Regione, i presidenti della Provincia e i rappresentanti dell’Anci, tra gli altri. Ciascuno dei primi cittadini qui proverà a rappresentare le proprie priorità e le speranze per il futuro dei borghi devastati dal terremoto. Tutti, a gran voce, chiederanno al premier una semplificazione delle procedure burocratiche. Non è escluso, condizioni di sicurezza permettendo, che a Castelsantangelo il premier possa visitare prima anche la zona rossa del paese (ancora tutto distrutto, come tre anni fa) e poi il villaggio delle casette, l’area Sae denominata «capoluogo». Si tratta della prima visita di un presidente del Consiglio a Castelsantangelo sul Nera dopo il terremoto del 24 agosto del 2016.

«Ben venga il suo arrivo, ma la rabbia rimane». Così Mauro Falcucci, sindaco di Castelsantangelo sul Nera, paese che oggi si prepara ad accogliere il premier Giuseppe Conte, in visita nei Comuni del cratere. «Qui lo vedremo per la prima volta – sottolinea Falcucci – e gli rappresenteremo i problemi che solleviamo da tempo. Servono norme certe e una legge quadro sulla ricostruzione, e soprattutto bisogna rimuovere gli ostacoli burocratici. Qui c’è in ballo la tutela della montagna, il suo futuro. Deve essere messa in atto una strategia seria, che comprenda l’esenzione fiscale, per consentire alle giovani coppie di venire a vivere qui. Ma questo va fatto ora, è già tardi. Tre anni e 84 ordinanze dopo il sisma, manifesteremo tutta la nostra rabbia. Non è possibile stare ancora in queste condizioni». «Toccare con mano una situazione, in tutta la sua disperazione e desolazione, è ben altra cosa che sentire parlare di un posto o vederlo nelle immagini – sottolinea Giuseppe Fraticelli, commissario prefettizio di Ussita –, quindi ben venga la visita del premier. Fa molto piacere che questa visita sia tra i suoi primi impegni istituzionali, ed è positivo che con questo gesto si ponga l’attenzione su questi territori. Vorrei trasmettere al presidente del Consiglio quella sensazione di contrasto tra quanto è stato puntellato o giace a terra e quella che era la realtà di questo posto, vorrei mostrargli gli anziani davanti alle casette. Qui le priorità a cui si lavora intensamente sono ancora il cimitero, chiuso, e gli impianti sportivi, oltre che per il turismo, in genere».

«Ci aspettiamo che cambi qualcosa, che non siano solo chiacchiere come è stato finora – dichiara Luigi Spiganti Maurizi, sindaco di Visso –. La mia proposta sarà di aprire una sede dell’ufficio ricostruzione a Visso, sempre sotto il controllo di quello di Caccamo e la guida di Cesare Spuri, in questo modo i tecnici saranno direttamente al servizio del territorio, per velocizzare le pratiche e farle partire il prima possibile. Passati tre anni, è ora che qualcosa comincia a muoversi. Abbiamo diversi progetti, per circa 100 aggregati, che sono in sospeso». E se Alessandro Gentilucci, sindaco di Pieve Torina, pone l’accento sulle scuole e sul taglio delle classi «in contrasto con la normativa», e sulla ricostruzione pubblica e privata chiedendo un’attenzione operativa e concreta che dia risposte ai terremotati, Sandro Sborgia, sindaco di Camerino, spera in una «riduzione dei tempi burocratici. La visita sia l’occasione per la presa di coscienza del fatto che le zone interne non hanno più tempo. È ora di dare il via alla ricostruzione, che finora è stata lenta, per non dire inesistente». «Conte dovrebbe già conoscere la situazione, tramite Crimi e Farabollini – fa notare Rosa Piermattei, sindaco di San Severino –, mi aspetto oggi semplificazione e snellimento, normative giuste e chiare e non più nebulose, e mi aspetto che siano date delle tempistiche». «I primi due commissari almeno ci ascoltavano – dice Giuseppe Pezzanesi, sindaco di Tolentino – ma con il terzo, Farabollini, siamo molto in difficoltà. Speriamo che quella del premier sia una visita non istituzionale, ma un vero impegno per ripartire con determinazione, con criteri, uomini diversi».

