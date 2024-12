Elezioni comunali Macerata, si vota nel 2026: “Ho ancora tanti progetti”

Macerata, 7 dicembre 2024 – Nella primavera del 2026 i maceratesi eleggeranno il sindaco e il consiglio comunale. In pratica slitta la fine del mandato di Parcaroli e dei suoi colleghi che avevano vinto alle urne nel secondo semestre del 2020 e del 2021, nel periodo del Covid. La circolare del Ministero dell’Interno ha chiarito i tanti dubbi e quesiti sulle date delle prossime amministrative dove si è votato oltre la finestra temporale 15 aprile - 15 giugno. Il Ministero ha specificato che i cittadini, dove si è votato nella seconda metà del 2020, eleggeranno il sindaco nella primavera 2026, mentre si recheranno alle urne nel 2027 quelli che hanno votato nel secondo semestre del 2021.

La risposta del Ministero arriva dopo le tante domande e quesiti inviati per dirimere la questione, infatti fino a poco tempo si parlava di una possibile tornata elettorale per le comunali a settembre. Ed ecco che il parere del Ministero ha messo la parola fine alle tante ipotesi.

Parcaroli era stato proclamato sindaco di Macerata il 23 settembre 2020 e così il suo mandato scadrà nella primavera del 2026. Nelle Marche anche a Senigallia e a Fermo ci sono casi analoghi a quelli di Macerata. “Era nell’aria questa decisione – dice il sindaco Sandro Parcaroli – e sfrutterò ogni giorno per portare a compimento i tanti progetti avviati. Sono sempre in movimento essendo a capo dell’amministrazione comunale e di quella provinciale, sto correndo sempre da una parte all’altra perché ho numerosi impegni da assolvere e da portare avanti”.

Il sindaco è concentrato sui lavori iniziati e su quelli da avviare. “Abbiamo inaugurato il sottopasso di via Marche, a me interessa creare i presupposti perché determinati lavori siano portati a compimento e non tagliare i nastri. Amo impegnarmi per la città e per il territorio, mi sto dando da fare e conduco una vita non proprio regolare per assolvere ai tanti impegni”.

Parcaroli guarda avanti e svela i progetti che bollono in pentola e che devono essere istruiti, portati avanti e in alcuni casi terminati, a seconda della loro complessità.

“Abbiamo inaugurato il sottopoasso di via Marche – ribadisce –, ma c’è da finire quello di via Roma, poi abbiamo il Centro Fiere, chi provvederà alla sua gestione, l’Anac ha dato il via libera per l’ospedale e dobbiamo andare avanti. Ci sono tante cose da fare – conclude Parcaroli – ed è quello che a me preme più di tutto”.