I redditi dei consiglieri comunali: Garbati guida la classifica, sul podio Carbonari e Perticarari

Macerata, 29 gennaio 2025 – Dopo la giunta, è la volta del consiglio comunale di Macerata. Il palazzo dal 2013 è diventato di vetro, e fabbricati, auto e 730 devono essere resi noti sul sito istituzionale in nome dell’”amministrazione trasparente”. La legge impone l’obbligo di pubblicazione di questi dati per chi ricopre incarichi pubblici. E adesso, sul sito del Comune, sono state rese note anche le dichiarazioni dei consiglieri comunali. I primi due superano il reddito del nuovo “paperone” della giunta, l’assessore Andrea Marchiori, che quest’anno ha sorpassato, come redditi, il sindaco e imprenditore della Juice (ex MedStore) Sandro Parcaroli. Per il 2024 – i redditi sono quindi riferiti al 2023 – Marchiori ha dichiarato un reddito complessivo di 134.741 euro, mentre il primo cittadino di 121.672 euro. Ma a guidare la classifica dei redditi su tutti, assessori e membri del consiglio, si conferma un’esponente della minoranza (Macerata Rinnova): la dottoressa Elisabetta Garbati, vice primario di Ostetricia e ginecologia all’ospedale di Civitanova, con 151.140 euro. A seguire l’avvocato Claudio Carbonari del gruppo misto con 138.695 euro di reddito. Al terzo posto si posiziona un altro avvocato, della minoranza (Pd) Andrea Perticarari con 94.029 euro. In quarta posizione il dottor Giordano Ripa, medico in pensione e consigliere del gruppo misto con 90.506. Poi il consigliere di maggioranza (FdI) Pierfrancesco Castiglioni, preside in pensione, con 77.303 euro, mentre il collega della minoranza Alessandro Marcolini (Pd), di professione avvocato, ha dichiarato 75.891 euro. Il presidente del consiglio comunale Francesco Luciani (Lega), carabiniere, 66.965 euro; per lui è prevista un’indennità di carica di 2.898 euro lordi al mese.

Scorrendo la classifica, la consigliera di maggioranza Romina Leombruni (FdI), commercialista, che ha dichiarato un reddito complessivo di 58.265 euro; poi il collega di maggioranza Aldo Alessandrini (Lega) con 46.318 euro, avvocato. Il commercialista Andrea Blarasin (FdI) 44.476 euro, mentre la consigliera del Pd Ninfa Contigiani, docente Unimc, ha un reddito di 42.609 euro. L’ex vicesindaco e attuale consigliera di minoranza (Macerata Bene Comune) Stefania Monteverde, docente di filosofia e storia alle Superiori 41.017 euro. La consigliera di maggioranza, presidente del Consiglio delle donne, Lorella Benedetti (FdI) 40.809 euro. Il consigliere del Movimento 5 Stelle Roberto Cherubini ha dichiarato 38.917 euro, Alberto Cicarè (Strada Comune) 37.005 euro, Giovanni Pianesi (Lega) 36.633 euro, Sabrina De Padova del gruppo misto 36.056 euro, Antonella Fornaro (Udc) 34.805 euro, Roberto Spedaletti (M5S) 32.768 euro, l’avvocato Narciso Ricotta (Pd) 31.069 euro, Cristina Cingolani (Pensiero e Azione) 30.325 euro, Sandro Montaguti (Forza Italia) 30.196 euro, Roberto Fabiani (Lega) 27.347 euro. E ancora, David Miliozzi (Macerata Insieme) 27.123 euro, Alessandro Bini (Pensiero e Azione) 23.358 euro, Marco Bravi (Fd’I) 21.671 euro, Ulderico Orazi (Italia Viva) 21.566 euro, la sorella Laura Orazi (Lega) 16.692 euro. Infine l’avvocato Barbara Antolini (Forza Italia) ha dichiarato 12.900 euro, mentre la collega di maggioranza Paola Pippa (Lega), segretaria generale dell’Us Tolentino, 3.119 euro. All’appello mancano le dichiarazioni dei redditi aggiornate del vicepresidente del consiglio comunale Maurizio Del Gobbo (Pd) e del consigliere di maggioranza (FdI) Paolo Virgili (cliccando sulla sua pagina, nel sito, si trova quella di Spedaletti). Il gettone di presenza è di 58,50 euro per ogni seduta di consiglio e di 36,90 euro ogni seduta in commissione consiliare.