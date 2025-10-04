Regione, FdI Civitanova: “Un assessorato per Borroni”

Civitanova Marche (Macerata), 4 ottobre 2026 – “Decenni di militanza e presenza capillare sia su Civitanova Marche che sull’intero territorio della provincia di Macerata, uniti ad una esperienza politica dalla prima ora difficilmente eguagliabile, accompagnata da una coerente militanza quando la destra era minoritaria ed emarginata, ci portano a chiedere per Pierpaolo Borroni un assessorato in Regione consapevoli del fatto che il risultato elettorale conseguito dal consigliere regionale meriti di essere premiato”. Così in una nota la richiesta del direttivo.

Borroni è arrivato secondo in provincia dietro Silvia Luconi ma il direttivo chiede che venga fatta valere militanza e impegno: “Per Luconi, giovane per età anagrafica e freschissima di ingresso in Fratelli d’Italia (2023), si avrà il giusto e doveroso riconoscimento nella collocazione che il governatore saprà e vorrà assegnargli ma per Pierpaolo Borroni si impone un riconoscimento immediato dopo decenni di militanza e presenza sia dai banchi del consiglio comunale di Civitanova, dopo aver svolto in città il ruolo di assessore stimato e rispettato ed infine con l’ingresso in consiglio regionale dove si è distinto per promuovere istanze del territorio garantendo i diritti di ogni e ciascuna comunità tanto da garantirsi la rielezione con un esponenziale aumento dei consensi, si impone un riconoscimento adeguato”.