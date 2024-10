Ricette mediche e prenotazioni a Macerata, il sistema va in tilt: fioccano i disagi

Macerata, 25 ottobre 2024 – Non c’è pace per i sistemi di ricettazione e prenotazione della nostra sanità. Dopo le difficoltà registrate tra fine maggio e inizio giugno quando il Cup regionale (il sistema di prenotazione degli esami) è andato letteralmente in tilt, da ieri mattina ci sono problemi tecnici nel sistema centrale di accoglienza ricette, gestito dal Ministero dell’Economia e Finanza attraverso Sogei, la società di Information technology ministeriale a supporto della pubblica amministrazione.

Impossibile prenotare

Problemi di funzionamento che determinano l’impossibilità di emettere la ricetta da parte dei medici di base, pediatri di libera scelta e medici prescrittori, e che rendono impossibile prenotare la prestazione in qualsiasi centro abilitato (Cup, farmacie, sportelli delle strutture sanitarie) per il cittadino che è già in possesso della ricetta dematerializzata. In una nota la Regione fa sapere che ha attivato tutti i canali possibili per sollecitare il Ministero e Sogei affinché velocizzino la ripresa dei sistemi centrali per poter garantire la corretta prescrizione e prenotazione delle prestazioni sanitarie. I tecnici sono già al lavoro per risolvere il problema nel più breve tempo possibile, ma i disagi sono tanti.

Il ‘colpevole’

Non sono ancora del tutto chiare le cause alla base del malfunzionamento del sistema, ma a quanto pare questo non riesce a leggere la ricetta elettronica, le nuove impegnative e, di conseguenza, è impossibile avere una data e un orario per la prestazione richiesta. Questa volta il “colpevole” non è il My Cup regionale che nella scorsa primavera venne investito da due attacchi hacker che ne bloccarono l’intero funzionamento, ma il partner nazionale gestito da Sogei.

Saltamarini: facciamo il possibile

Nei mesi successivi, anche se con qualche difficoltà, il sistema è stato progressivamente ripristinato, potenziando le difese del sistema informatico, ad evitare possibili altri attacchi esterni. Ora la nuova tegola che, ovviamente, complica una situazione, in particolare quella della prenotazione delle prestazioni, già complicata di suo, considerate le lunghe liste d’attesa. “I problemi derivano dal sistema centrale Sogei e hanno interessato non solo le Marche, ma anche le altre regioni. Anche per questo ci auguriamo che si provveda con la massima urgenza”, sottolinea Filippo Saltamartini, assessore regionale alla sanità. “Per quanto ci riguarda abbiamo fatto e stiamo facendo tutto il possibile affinché si esca da questa situazione in tempi brevi, ma non dipende da noi”, conclude.