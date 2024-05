La dynasty dei Sensi: Rosella candidata sindaco a Visso

Visso (Macerata), 11 maggio 2024 – Rosella Sensi sarà una dei tre candidati sindaco per la città di Visso. Un nome importante, di prestigio, che non deve però stupire. Suo nonno Silvio era stato sindaco negli anni Sessanta e poi suo padre Franco, esponente della Dc, aveva amministrato la città dal 1985 al 1995.

Un legame fortissimo quello della famiglia Sensi con il territorio anche dal punto di vista imprenditoriale: si deve a loro l’azienda Svila, attività ancora florida che produce pizze surgelate venduta poi all’imprenditore italo-americano Alexander Palermo. E ancora, il Park Hotel che oggi ha lasciato posto alla nuova piazza di Visso.

Si deve a Franco Sensi l’ex piscina, struttura che sta per diventare, con la ricostruzione post sisma, un centro polivalente. Insomma, un nome quello di Sensi, che evoca la storia e tantissimi ricordi.

Ma per il grande pubblico Franco Sensi è anche lo storico patron della Roma calcio, di cui ha scritto pagine gloriose. Sin dagli anni Cinquanta, è stato dirigente dell’Associazione Sportiva Roma finché, nel 1993, non ne divenne il proprietario e presidente per circa 15 anni. Viene ricordato in particolare lo straordinario 2001, anno in cui la squadra giallorossa guidata da Fabio Capello e Francesco Totti vinse uno scudetto e la Supercoppa.

Dopo la sua scomparsa, sua figlia raccolse le redini sia della Compagnia Italpetroli, poi ceduta a Unicredit nel 2010, sia del club giallorosso, ricoprendo la carica di presidente per tre anni.

Rosella Sensi non è nuova neanche sullo scenario politico. Nel 2011, infatti, fu nominata dal sindaco Alemanno assessore allo sport e alla promozione della città. Ora ha scelto di raccogliere l’appello di un gruppo di cittadini di Visso, sciogliendo definitivamente le riserve solo ieri pomeriggio.

"Fino all’anno del terremoto venivo a Visso, anche con le mie figlie. Poi purtroppo il terremoto ha lesionato la nostra casa ma il legame con gli amici e la città non si è mai dissolto, anzi, è sempre forte. Ho pensato molto alla possibilità di candidarmi – ha spiegato Rosella Sensi –, perché quando si affrontano questi percorsi è importante riflettere bene soprattutto per senso di responsabilità e rispetto verso i cittadini e il territorio. Però ho visto una città distrutta, ancora lontano dal ritrovare una dignità, la sua bellezza di un tempo, nonostante siano trascorsi 8 anni dal sisma. Voglio che torni agli onori che merita".

Alle elezioni dovrà vedersela con l’ex senatore della Lega Giuliano Pazzaglini, in passato anche lui sindaco per tre mandati, mentre si parla della candidatura civica di Andrea Innocenzi, ex dirigente della Digos di Macerata, del Reparto Mobile di Genova e della Scuola Alpina di Moena.