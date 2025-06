Scontro fatale sull’Adriatica: muore un motociclista

Potenza Picena (Macerata) 30 giugno 2025 – Un 30enne ha perso la vita ieri sera a Porto Potenza Picena, in un incidente stradale. Intorno alle 22.20 Iheb Ben Abdelmalek, di origini tunisine, stava percorrendo viale Regina Margherita in sella alla sua moto, ma da via La Piccola, una traversa che sbuca sulla statale, è arrivata una Alfa Romeo.

Impossibile evitare l’impatto, che ha fatto sbalzare a terra il motociclista. Il trentenne ha riportato tagli profondi tra gola e torace, che hanno causato una forte perdita di sangue, e in breve ha perso i sensi. Sono accorse le ambulanze della Croce Rossa di Porto Potenza e Porto Recanati e la medicalizzata da Recanati, per il ferito è stata anche allertata l’eliambulanza. Il 30enne è stato portato a sirene spiegate al pronto soccorso di Civitanova, dove però purtroppo il suo cuore ha smesso di battere. L’emorragia non gli ha lasciato scampo. Soccorsa anche la coppia in auto, due maceratesi 33enni: l’uomo aveva battuto la testa sul finestrino e perdeva sangue, la donna era in stato di choc.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale, per i rilievi che consentiranno di ricostruire dinamica e responsabilità dell’accaduto.