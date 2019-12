Macerata, 17 dicembre 2019 - Maria Grazia Tallei è sinonimo di danza. Ha iniziato a soli 6 anni, poi si è trasferita a Milano per studiare e si è specializzata all’estero. Ha una volontà ferrea e un’energia davvero senza fine. Gira il mondo, prende – a volte perde anche – aerei e treni in un vortice di impegni, perché desidera sfruttare tutte le potenzialità di cui si sente padrona. Tra gli spettacoli internazionali, gli spot televisivi e come volto Nike del 2019, incastra alla perfezione tutti gli appuntamenti, le prove di trucco, i vari casting e vorrebbe portare nel mondo le coreografie e l’artigianato marchigiano insieme. Nata a Macerata 29 anni fa, vive intorno a una parola d’ordine: disciplina.

Quanto è importante nella sua professione?

"La disciplina è fondamentale per incamerare in pochissimo tempo coreografie che devono essere eseguite alla perfezione – spiega –, perché se si sbaglia anche soltanto di un millimetro, si pregiudica non solo il lavoro del coreografo, ma anche quello dello scenografo. Sono molto importanti anche la memoria e la precisione, che in gergo chiamiamo pulizia. Più un ballerino è pulito, meno fa sbavature e più si alza la sua professionalità. C’è della matematica dietro ogni sequenza di ballo".

Ambizione e umiltà possono convivere?

"Secondo me sì, anche se sembrano agli antipodi. Per quanto riguarda la mia esperienza, l’ambizione mi ha portato a non fermarmi mai, a cercare sempre di misurare il mio limite e a trovare l’ispirazione in figure professionali diverse, siano esse il maestro, il collega oppure l’allievo".

Ha un rituale, qualcosa che ripete per chiamare a se la concentrazione prima di entrare in scena?

"Sono una perfezionista, quindi andare in scena senza sentirmi sicura mi provoca un altissimo tasso di stress – racconta la ballerina maceratese –. Perciò cerco di allenarmi e di prepararmi il più possibile per puntare alla perfezione. Se tuttavia non mi trovo a mio agio, cerco sempre di respirare profondamente e di immaginare che tutto sia sotto controllo. Un rituale che adotto se ho la fortuna di lavorare con qualche collega è quello di abbracciarlo e dirgli che gli voglio bene. Cerco, in pratica, il contatto umano, l’affetto e l’amicizia".

Tra un po’ di tempo lascerà l’Italia per raggiungere Los Angeles, negli Stati Uniti. Anche lei fugge perché non trova in Italia situazioni stimolanti?

"Ho iniziato a formarmi a Macerata, poi nelle Marche e ho continuato a Milano. Mi sono trovata davvero bene. Ma adesso vorrei trasferirmi all’estero perché, pur essendo una ballerina soddisfatta e ben felice del mio lavoro, sono arrivata a un punto della mia carriera in cui desidero avere a disposizione il maggiore numero di opportunità professionali. L’aspetto che mi entusiasma di più all’estero è il fatto di potere lavorare con degli artisti che hanno la stessa capacità e la stessa passione nel ballare del corpo di ballo che li accompagna nelle loro performance. In questo modo, lo show sale ancora di più di livello".

Quali sono stati gli impegni recenti più coinvolgenti?

"Ho fatto un provino per entrare a far parte del cast degli Mtv Europe Music Awards (meglio noti come Ema), che sono organizzati ogni anno dal famoso canale televisivo Mtv. Ebbene, sono stata selezionata tra oltre mille ballerini provenienti da tutto il mondo e così sono salita sul palco per la performance di Nicki Minaj e Little Mix, coreografata da Kimberly Taylor e da Tricia Miranda. Poi ho partecipato anche alle audizioni per i Brit Awards del 2019, ovvero i premi musicali annuali della British phonographic industry. Le audizioni sono durate per tre giorni e ho avuto l’occasione di competere con dei ballerini provenienti da tutta l’Europa. Attualmente sono nel corpo di ballo della trasmissione televisiva X Factor Italia e sono stata scelta come volto italiano di una campagna del marchio Nike. Ecco, questa è stata la prima occasione nella quale sono stata contattata proprio come coreografa".

Per il futuro ha un’idea nel cassetto, vero?

"Sì, sto lavorando per fare confluire le professionalità artigiane della mia terra in un prodotto per la danza che porterà il nome delle Marche e della mia provincia nei palcoscenici del mondo". Un’idea ambiziosa, in bocca al lupo a Maria Grazia Tallei.