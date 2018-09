Macerata, 20 settembre 2018 - Lunghi capelli mori, curve mozzafiato e la passione per la moda: ecco chi è Alessandra Sgolastra, la recanatese che martedì sera, con il fidanzato Andrea Zenga (figlio del grande portiere dell’Inter e della nazionale) ha partecipato a Temptation Island Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Simona Ventura e prodotto da Maria De Filippi. Alessandra, Miss Blumare Marche nel 2015, compirà 22 anni fra pochi giorni.

Sin da piccola ha avuto la passione per la moda e lo spettacolo, tanto che ha già calcato le passerelle di diversi concorsi di bellezza. Diplomata all’Istituto tecnico industriale Mattei di Recanati, ama giocare a pallavolo ed è molto attaccata alla sua famiglia: papà Antonio, la mamma Jusy e il fratello maggiore Emanuele che l’ha sempre sostenuta nelle sue scelte. Nel 2016 il grande incontro d’amore con Andrea Zenga che oggi, come il padre molti anni fa, è portiere di calcio: una coppia che ama condividere sui diversi social la vita insieme. La decisione, quindi, di partecipare al reality show per mettere alla prova i sentimenti di entrambi. «La mia più grande paura – ha confessato lei – è che Andrea possa innamorarsi di questo mondo e che ciò possa rappresentare un motivo di rottura fra noi». Ma a consolarla arrivano le parole di lui: «Partecipo a Temptation Island per dimostrare ad Alessandra che di me si può fidare».

LEGGI ANCHE Temptation Island Vip 2018, la Marini flirta con un altro. Baldassari: "Non la capisco"

Andrea, 25 anni, abita a Osimo con la mamma Roberta Termali, ex conduttrice televisiva. Mamma Roberta non ha occhi che per lui: «Mi ha fatto effetto vederlo in televisione, sono orgogliosa di lui. Mi è sembrato telegenico, disinvolto, tranquillo. Sembra nato per fare quello. Mi ha davvero emozionato e spero sia la prima di una lunga serie di apparizioni. E’ stato se stesso: quello è il vero Andrea».

Poi ha aggiunto: «E’ l’unico in famiglia che sta seguendo le orme genitoriali: io lo facevo per lavoro, ma anche Walter nutriva molta passione per la televisione. E’ stato proprio Andrea a voler partecipare al programma, la fidanzata era un po’ più reticente, aveva paura che la partecipazione potesse mettere alla prova il loro rapporto. Lei è di una bellezza imbarazzante. Sono in contatto con la mamma perché, come da volontà della rete, non possiamo sapere cosa succede né contattarli e così ci facciamo forza a vicenda».

I due saranno protagonisti ogni martedì per altre tre puntate. La prima è stata un turbinio di emozioni. «Alessandra mi critica perché ho 25 anni e non ho mai pensato a una convivenza, ma io mi sento un ragazzo», ha detto Andrea confidandosi con le single. Lei ha versato lacrime guardando il video che inquadra il suo fidanzato con altre donne.