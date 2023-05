"A Bitonto un terno al lotto Conta la tenuta nervosa"

Smaltita la gioia per l’impresa di sabato, il Città di Falconara torna in campo stasera per la gara-3 di semifinale scudetto, la bella, quella decisiva che assegna un posto nella corsa per il tricolore. La sfida, come due giorni fa, si disputerà sempre in Puglia e sempre al PalaPansini di Giovinazzo contro il fortissimo Bitonto. Prima notizia: il match, per accordo tra i due club legati da un’amicizia storica, si disputerà alle 20 (e non alle 19). Seconda notizia: ingresso gratuito per decisione della società di casa. Decisione che non farà altro che rendere ancora più spettacolare la cornice di pubblico. Un’immagine stupenda, scolpita nella mente di tutti, è l’esultanza irrefrenabile dei supporters falconaresi accorsi in massa in trasferta. In quello spicchio della curva dove le falchette, vittoriose per 2-3, sono andate a gioire prima di salire sui gradoni e ricevere l’abbraccio dei propri sostenitori. Si diceva, però, che l’altro posto nella finale Scudetto (il primo è già stato conquistato dal TikiTaka Francavilla) passa esclusivamente dalla partitissima di stasera e le ragazze di Massimiliano Neri, non certo paghe, proveranno a scrivere una nuova, ennesima pagina di storia sportiva della città. "Mi chiedete una previsione per gara-3? Sarà un terno al lotto – avverte il presidente del Città di Falconara, Marco Bramucci -. Perché le energie rimaste delle due squadre saranno poche e lo staff, in queste ore, sta facendo miracoli per rimettere in sesto le ragazze. Conterà molto la tenuta nervosa, ma ritengo sia una gara non pronosticabile vista la situazione tempistica e le due sfide (gara-2 e 3) ravvicinate. Nelle prime due partite, prima il Bitonto, poi il Falconara, hanno vinto in rimonta e in trasferta con sorpassi negli ultimi 80 secondi. Che sarà uno spettacolo anche oggi lo si è visto". Intanto Bramucci ci tiene a menzionare i fedelissimi, più di 50, che hanno raggiunto la Puglia per tifare a squarciagola: "Un grazie ai tifosi che sono venuti da Falconara e torneranno – continua il numero uno del club falconarese -. È stata un’immagine fantastica. Loro lo sanno, lo sanno tutti che la squadra darà l’anima, al di là di come finirà. Sarà una gara eccezionale, come lo è stato in gara-2, dove le falchette hanno dimostrato di non voler mollare mai". Appuntamento alle 20 al PalaPansini. Bitonto-Falconara, l’ultimo atto con vista finalissima Scudetto e raggiungere il TikiTaka.

Giacomo Giampieri