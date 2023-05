A Castel di Lama servirà una prova attenta e determinata

Il Matelica dovrà raddoppiare l’attenzione a casa del Castel di Lama perché la formazione locale metterà sul piatto della bilancia tanta determinazione avendo bisogno di punti per mantenere la categoria. Ma il Matelica ha anche dimostrato che batterlo non è affatto facile per nessuno, la squadra di Ciattaglia solamente in cinque occasioni è rimasta a mani vuote. Il problema di questa formazione è non essere riuscita ad imprimere un cambio di passo infilando troppi pareggi (15). La presenza di un portiere esperto e soprattutto di valore come Ginestra ha trasmesso sicurezza a tutta la formazione.