"A Castelfidardo possiamo metterci al sicuro"

"Cuore caldo e mente fredda", sono chiari gli intenti di mister Gabriele Morganti che con la sua Sangiustese sarà di scena a Castelfidardo, la vittoria potrebbe valere una grossa fetta dell’obiettivo salvezza considerando che i rossoblù hanno tre punti di vantaggio sugli avversari. "Siamo arrivati al dunque, se vinciamo – avverte il tecnico calzaturiero – siamo salvi quasi sicuramente. Ecco perché sarà una partita molto delicata, bisognerà essere lucidi e allo stesso tempo dovremo scendere in campo con tutta la nostra anima, ora non ci è più permesso sbagliare". I rossoblù nel finale del torneo avranno poi da incrociare prima la Jesina e poi il Chiesanuova. "Quando ci sono questo tipo di impegni la differenza la fanno le motivazioni unite all’unità di intenti, quindi arriviamo all’appuntamento carichi per affrontarlo pur sapendo che davanti avremo un avversario delle qualità importanti. Inoltre in casa ha sempre messo in difficoltà chiunque, anche le squadre di alta classifica. Ci sarà da lottare e soffrire, al termine questa sfida dobbiamo raccogliere il lavoro di una stagione intera".

d. p.