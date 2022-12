"A Civitanova c’è tanta pressione Corridonia sta facendo bene"

"La Promozione è un torneo molto equilibrato in cui ci sono tante squadre nel giro di pochi punti e tutto è in discussione". È l’opinione di Massimo Ciocci, da quest’anno allenatore della Primavera della Fermana, su un campionato che conosce bene per averlo frequentato da tecnico. La Civitanovese è al primo posto e nell’ultimo turno ha conosciuto il primo stop della stagione. "I rossoblù – spiega – costituiscono una bella formazione su cui c’è una fortissima pressione perché la piazza vorrebbe vincere sempre in Promozione. La Civitanovese può però contare su un tecnico preparato e che conosce molto bene la categoria, poi l’organico è altamente competitivo". Non è facile per Ciocci vedere qualche partita perché spesso gli impegni della sua squadra coincidono con quelli delle formazioni di Promozione. "Alla vigilia – ricorda – ho però assistito a Trodica-Monterubbianese in una bella cornice di pubblico. Credo che queste due realtà possano fare bene e arrivare ai playoff. L’unica cosa che mi dispiace è non riuscire a vedere il Corridonia". Il Corridonia sta facendo bene. "Vero. A Corridonia, il cui presidente Bistosini è mosso da tanta passione, servirebbe una maggiore unione perché ci sono le componenti per fare ancora meglio potendo contare su tanti giovani che giocano". Per un allenatore di settore giovanile cambiano i programmi rispetto a quando guidava una prima squadra. "Noi – risponde Ciocci – partecipiamo al campionato Primavera 3 e ci confrontiamo con Avellino, Bari, Palermo, Foggia con una formazione ancora più giovane. L’obiettivo è far sì che i ragazzi crescano e possano essere pronti a fare parte della rosa di prima squadra".