"A Civitanova ci attende un’altra battaglia"

Se la vigilia è di rara tensione in casa Lube, a Verona si sogna di vivere qualcosa di storico, perché mai il club ha raggiunto la semifinale Scudetto. Abbiamo sentito l’omologo di Zaytsev, da un russo d’origini ad un russo e basta, l’opposto Maksim Sapozhkov. Ha stupito tutti in regular season, secondo bomber per puntiset al primo anno e classe 2000….mercoledì è stato autore di 27 punti, mettendo a terra anche il pallone della vittoria.

Sapozhkov, riesce a dormire queste notti?

"Dopo partite come quelle di domenica e mercoledì è stato difficile, l’adrenalina erta tantissima. Firmare l’ultimo punto e sentire il boato del pubblico è stato bellissimo. La tensione per gara3 poi non aiuta il sonno".

Quali sono stati i fattori chiave di gara2?

"Quando Keita è stato in difficoltà Mozic lo ha aiutato. Quando Mozic nel quarto set ha avuto un momento di calo io e Spirito lo abbiamo aiutato. Quando io sono in difficoltà tutti mi aiutano".

Perché siete diventati imbattibili?

"Non siamo imbattibili. Siamo un gruppo giovane che, come ho detto prima, trova la forza nei compagni".

Si reputa il miglior opposto nei playoff?

"Sono giovane e al mio primo playoff in Italia. In Superlega ci sono opposti molto forti come Zaytsev, Lagumdzija e Grozer. Difficile sceglierne uno".

Ecco, parli di Zaytsev.

"Per lui parla la carriera. Ha giocato nelle squadre più forti al mondo ed è ancora uno dei giocatori determinanti. Da atleti così c’è solo da imparare".

Domani la Lube avrà molta più pressione. Cosa servirà per un altro blitz, l’efficacia al servizio, l’attenzione in ricezione, la maggiore lucidità nei finali e nei dettagli? Oppure sarà tutta una questione di testa?

"La testa e l’approccio faranno la differenza. Dobbiamo rimanere concentrati in ogni istante e non avere cali. Sarà un’altra battaglia".

Andrea Scoppa