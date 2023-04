A Civitanova l’eventuale gara5 Si giocherà l’8 o il 10 aprile

Le altre gare4 sono in programma domani con la differenza che le formazioni in trasferta, con un blitz, possono chiudere la pratica. Così per Perugia a Milano, Trento a Monza e Modena a Piacenza, quest’ultima è l’unica delle tre di casa che ha vinto il terzo atto una settimana fa. La Lube sogna la vittoria che darebbe gara5, la "bella". Verrebbe disputata all’Eurosuole Forum o sabato 8 o lunedì 10, saltando la domenica di Pasqua. Il club tri-campione d’Italia in carica non esce di scena nei quarti dal 2015 e dal 2017 ha sempre raggiunto le finali. Avanzare fino alla semifinale è importante anche in chiave Champions, poiché da quest’anno è stata introdotta una novità: le perdenti delle semifinali si misureranno tra loro in un duello al meglio dei 5 incontri e la vincente avrà appunto in premio la partecipazione alla più importante competizione europea. La perdente invece disputerà la Coppa Cev. Chi tra Civitanova e Verona verrà eliminata nei quarti di finale non sarà in vacanza, bensì prenderà parte ai playoff 5° posto. La squadra che uscirà vittoriosa da queste partite otterrà di diritto di giocare la futura Challenge Cup, terza coppa continentale in ordine di prestigio. Negli ultimi anni è quasi sempre stato consentito a chi si è aggiudicato i playoff 5° posto di disputare comunque la Coppa Cev.

an. sc.