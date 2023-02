A fine partita la delusione dell’allenatore Zannini "Gara equilibrata, il gol resta il nostro problema"

Non nasconde la delusione Gianfranco Zannini, allenatore del Tolentino, nella sala stampa del ‘Filippo Di Tella’ di Vastogirardi. "La partita – ha detto il tecnico cremisi – è stata equilibrata. Purtroppo, non riusciamo a trovare lo specchio della porta, nonostante creiamo diverse occasioni in ogni partita. Segno che non abbiamo la giusta tranquillità nel poterci esprimere.

Il Vastogirarsi, sicuramente, – ha proseguito l’allenatore del Tolentino – è più tranquillo e può esprimersi al meglio. Coletti gioca con la palla da dietro, iniziando a costruire dal portiere. Abbiamo preparato il match con un pressing alto, ma non siamo riusciti a mettere in pratica quanto studiato. Siamo stati sfortunati in occasione del gol-partita per una palla regalata da un nostro giocatore a Calemme, che ha ringraziato e segnato il pesante gol dei tre punti".

"Il rammarico e la delusione è per la società e per i tifosi, poiché ci stiamo allenando bene, giocando alla pari con tutti, senza riuscire a incidere nel risultato finale. Mi assumo – ha concluso Zanini – le responsabilità dell’andamento lento del Tolentino, ma adesso dobbiamo cercare di dare un’accelerata, anche perché sono fiducioso, perché continuando a macinare gioco i risultati dovranno arrivare. La classifica è deficitaria, ma ci crediamo. Ed è indubbio che giocheremo su ogni pallone fino all’ultima giornata".

La classifica: Pineto 53; Vigor Seniogallia 47; Cynthialbalonga, Trastevere 41; Matese 37; Porto d’Ascoli 36; Fano 35; Avezzano 33; Chieti, Nuova Florida, Vastogirardi, 30; Samb 29; Roma City 27; Montegiorgio, Vastese 25; Termoli 24; Notaresco 22; Tolentino 16.