"A Fossombrone ci attende un match difficile"

Prima trasferta del nuovo anno per la Sangiustese che oggi sarà di scena a Fossombrone, terza forza del campionato e reduce da un roboante 5-1 ottenuto in casa del Fabriano Cerreto. "Arriviamo all’appuntamento – dice il tecnico rossoblù Gabriele Morganti – con tutti gli effettivi a disposizione, tranne Cinque che non siamo riusciti a recuperare dopo l’infortunio subito nell’ultima gara. Andiamo a giocarcela con la consapevolezza che ci attende una partita molto difficile, uno degli obiettivi sarà anche dare continuità alla prestazione di domenica scorsa, cercando magari di migliorarla". Il 2023 della formazione calzaturiera è stato inaugurato con un successo casalingo sul Marina maturato di misura, grazie ad un lampo di Tonuzi. Tre punti pesanti che hanno consentito loro di rialzare la testa verso l’alta quota della classifica e allontanare le sabbie mobili della zona playout. "Ora – aggiunge il tecnico – affronteremo una squadra forte e compatta, che gioca da anni insieme sotto la guida dello stesso allenatore. Loro di componenti positive da sfruttare ne hanno diverse, quindi dovremo cercare di non concedere agli avversari la possibilità di farci male a causa di nostre leggerezze, se vogliono essere pericolosi devono conquistarsi questa opportunità con le loro forze, perciò da parte nostra sarà necessario risultare concreti e uniti, soprattutto dovremo essere bravi a sfruttare ogni situazione favorevole che riusciremo a creare".

Diego Pierluigi