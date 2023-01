A Grottammare insegue il primo blitz del torneo

A Grottammare per il primo blitz. Inizia dalla città attraversata dal 43° parallelo il girone di ritorno del Trodica, chiamato a sbloccarsi in trasferta dove non ha ancora mai vinto. Un deficit (appena 4 punti lontano da casa) che oggi può e deve essere cancellato perché i biancocelesti alle 14.30 fanno visita al fanalino di coda. Oltretutto i rivieraschi, reduci dallo 0-0 con la Futura96 penultima, vivono un momento molto delicato perché hanno chiuso la prima metà di campionato perdendo pedine sul mercato e poi ha cambiato guida in panca esonerando Cuccù. Proprio oggi esordirà Gianandrea Mariani, promosso dal settore giovanile, in seconda avrà l’ex bomber Cristian Pazzi. Insomma per il Trodica una occasione da sfruttare per perorare la propria causa, la candidatura ad un posto playoff, obiettivo che al momento vede in lotta una marea di squadre perché tra il quarto posto e il 15° (Trodica è ottavo) ci sono solo 6 punti. Busilacchi non dovrebbe contare su Porfiri ed anche Cartechini è in dubbio per una contrattura.

Andrea Scoppa