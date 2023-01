"A Jesi siamo stati penalizzati dagli episodi Adesso pensiamo alla prossima sfida"

"È stata una giornata no in cui gli episodi hanno fatto la differenza a nostro sfavore". Nico Mariani, allenatore del Montefano, torna sulla sconfitta 3-0 a Jesi, il quarto passo falso della stagione. "Non c’è un filo che lega le quattro battute d’arresto, questa – spiega – è stata la più evidente nel punteggio. Però a Jesi siamo stati sempre in gara, anche se avremmo potuto capitolare su qualche contropiede. Ogni sconfitta fa male, questa è la prima del girone di ritorno e all’andata già eravamo incappati in due passi falsi". Il tecnico ripensa ai momenti della sfida con i leoncelli. "La prima rete – ricorda – è arrivata in modo fortuito, poi non abbiamo sfruttato tre occasioni per pareggiare e il raddoppio ci ha tagliato le gambe, anche se avremmo potuto almeno accorciare le distanze. Mi assumo le responsabilità avendo io sbagliato qualcosa, i ragazzi devono restare tranquilli e pensare alla prossima gara". Domenica a Montefano sarà di scena il Porto Sant’Elpidio. "Ora dobbiamo rimboccarci le maniche e gettare le basi per questa gara che presenta non poche insidie".

Tornando al match con la Jesina salta comunque agli occhi che i leoncelli sono andati in gol a inizio del primo e del secondo tempo. "Sono solo momenti, il primo gol è arrivato da una deviazione e il secondo su punizione. Adesso c’è solamente da resettare tutto e ripartire da quanto fatto". In effetti non c’è da dimenticare che i viola hanno 31 punti e stanno facendo un grande campionato. "La squadra – conclude Mariani – occupa una posizione importante in classifica e sta facendo un campionato incredibile".