A Magnaterra il Trofeo Città di Recanati: vince Michele Magnaterra

Michele Magnaterra (Castelfidardo) ha vinto nella categoria AB il nono Trofeo Città di Recanati disputato nella bocciofila leopardiana presieduta da Maurizio Stacchiotti. Si è trattato di una gara nazionale individuale divisa nella competizione per atleti di categorie AB e in quella per atleti CD, a cui si sono iscritti 132 giocatori in ciascuna categoria.

In finale Magnaterra ha battuto Tiziano Iena (Elpidiense), il migliore dei giocatori di categoria B, con il punteggio di 12-7. Terzo posto per Marco Sabbatini (Castelfidardo) e quarto Alberto Mercuri (Monte Urano).

Nella categoria CD successo di Gionatan Bovini (Città di Bevagna) che ha sconfitto nel match decisivo il laziale Antonio Salone (Gaeta). Terzo e quarto posto Simone Mattioli (Metaurense) e il giovanissimo Alessandro Ferragina (San Cristoforo Fano).