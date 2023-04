A Milano la Lube sfida anche il fattore campo

di Mauro Grespini

Fattore campo sovvertito nella semifinale scudetto contro Milano. Ora la Lube, nel quarto faccia a faccia della serie, deve vincere all’Allianz Cloud per riequilibrare la sfida con i meneghini e giocarsi poi tutto all’Eurosuole di Civitanova il prossimo 25 aprile. Un’impresa che è nelle corde dei cucinieri, basti ricordare la semifinale dello scorso anno con Trento e la "maratona" di poche settimane fa nei quarti contro Verona. Si può guardare con fiducia al match di domani (ore 18) facendo anche un’altra considerazione: la Lube dell’altra sera, battuta per 3-0, era troppo opaca per essere quella vera, ovvero quella più forte vista nelle ultime convincenti prestazioni. Certo, i tempi di recupero sono stretti, occorre immagazzinare energie nuove, sia fisiche che mentali, ma tutto resta in ballo e la squadra del coach Chicco Blengini può sfoderare una prova vincente. Lo stesso tecnico dei milanesi Roberto Piazza, al termine di gara3, ha detto: "Non conta il fattore campo, si riparte da zero, perché ogni gara fa storia a sé. La Lube è forte, noi dovremo essere altrettanti bravi". Certo è che, al di là di alcuni aspetti tecnici da registrare meglio, sarà fondamentale l’atteggiamento che i giocatori biancorossi sapranno mostrare in campo. L’altra sera sono parsi a tratti remissivi, a tratti spazientiti. Su questa considerazione ha messo l’accento pure lo stesso Blengini, predicando "serenità, lucidità e testa per vincere gare del genere". Milano, infatti, è un sestetto (termine, questo, usato appositamente per sottolineare che, in fondo, la panchina dell’Allianz, tolto l’ex Vitelli, sembra piuttosto corta) bravo nel difendere ed è capace di coprire molto bene. Per metter giù un pallone "c’è da lottare, non bisogna perdere fiducia e occorre avere pazienza", come ha ribadito l’allenatore della Lube spronando i suoi ragazzi ad avere "coraggio, idee e qualità", oltre alla necessaria dose di cinismo nelle fasi decisive dell’incontro. Come ad esempio nel terzo set di gara3 quando, in vantaggio per 23-22, hanno subito un break di 4-1 che ha portato i milanesi al successo. A ripensarci fa rabbia – oltre che delusione – perché con l’inserimento di Garcia (e Diamantini per Chinenyeze, così da riequilibrare il numero di stranieri in campo) la squadra biancorossa aveva trovato il ritmo giusto e, vincendo quel parziale, avrebbe non solo riaperto il match, ma anche rimesso in discussione l’epilogo. Insomma, una serata storta da cancellare in fretta.