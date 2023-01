"A Monterubbiano a caccia della vittoria"

Andrea Marchetti, giovane laterale difensivo dell’Aurora Treia, è proiettato sulla gara esterna di oggi con la Monterubbianese. "Ci attende – dice – una partita complicata, d’altronde lo sono tutte in un campionato così equilibrato, come si è notato nel girone di andata. La Monterubbianese è una formazione ben organizzata, gioca compatta e sa rendersi pericolosa potendo contare su alcune individualità di valore. Noi ci siamo preparati a dovere per fare la nostra partita". Marchetti spiega qual è la forza dell’Aurora Treia: "La compattezza e l’unione del gruppo sono due qualità che ci contraddistinguono, inoltre possiamo contare su ottimi giocatori e su un tecnico che ci prepara con scrupolo. Oggi andremo in trasferta per cercare la vittoria e per dimenticare il pareggio (3-3) casalingo contro il Casette Verdini conseguito una settimana fa. Sappiamo che dobbiamo ancora migliorare, il lavoro è proprio improntato in questa direzione e i risultati stanno dimostrando che la strada imboccata è quella giusta".

Marco Natalini