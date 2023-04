A Monterubbiano per tornare a correre

C’è da rimettersi in moto dopo tre ko di fila e la gara a Monterubbiano è l’occasione giusta per allontanare paure. Il Potenza Picena deve reagire e mantenere la massima attenzione contro un avversario alla ricerca di punti per lasciare la zona playout. Il Potenza Picena è in una posizione tranquilla ma non deve cullarsi sui suoi 35 punti considerando che ci sono ancora sei gare e c’è da reagire dopo i passi falsi esterni contro Civitanovese e Casette Verdini, e quello interno con l’Aurora Treia. La sosta per le festività pasquali è arrivata nel momento migliore ed è stata l’occasione per prepararsi al meglio per il rush finale.