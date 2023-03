A Osimo sfida tra terze in classifica "Ci vuole una prova ai massimi livelli"

"L’ago della bilancia penderà su chi ha più fame, più cattiveria agonistica, più voglia e più abnegazione". È quanto dice Nico Mariani, allenatore del Montefano, sul match a Osimo che mette di fronte due squadre appaiate al terzo posto in classifica. "Sarà – aggiunge – una gara fisica e agonistica. Affronteremo un avversario ben allenato, che negli anni ha fatto un percorso importante e che lotta su ogni pallone avendo un Dna ben preciso trasmesso dal tecnico". Dall’altra parte ci sarà un Montefano che sette giorni fa ha dovuto fare i conti con l’influenza. "Stiamo recuperando piano piano, verrà qualcuno che ha pochi allenamenti nelle gambe, torna Monaco che ha scontato la squalifica". Il Montefano è reduce da quattro pareggi di fila. "Chi ha visto quelle gare – spiega – sa che sarebbero potute essere quattro vittorie, anche quella con la Sangiustese mettendoci un pizzico di cattiveria in più. In questa fase la fortuna non è stata dalla nostra parte, ma la mia squadra ha sempre dimostrato di essere viva e pronta a lottare". I viola sono attesi da un match difficile. "Dovremo essere noi, cioè una squadra con un Dna ben definito, con la voglia di giocare puntando alla vittoria, predisposto a disputare gare concrete da squadra così come abbiamo fatto di recente a Macerata. Dovremo scendere in campo con la mentalità di chi vuole vincere". All’andata si è imposto il Montefano. "Ma poteva anche essere un pareggio, noi siamo stati bravi e fortunati a trovare l’episodio e alla fine è arrivato un successo esaltante. Ecco, oggi dovremo mettere la stessa concentrazione, determinazione, voglia di vincere di quella partita e con quello spirito faremo una grande prova".