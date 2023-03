"A Osimo una gara da grande squadra, ma pareggiare così lascia l’amaro in bocca"

"A fine gara ho visto i ragazzi in lacrime e consolarsi l’uno con l’altro, ho visto un gruppo unito più che mai che anche a Osimo ha fatto una grandissima prestazione". Nico Mariani, allenatore del Montefano, commenta il pareggio a Osimo con i viola raggiunti nei minuti di recupero. "Nel primo tempo – aggiunge – non abbiamo fatto bene, ma è stata una ripresa da squadra vera. Sono felice per una squadra che ha sposato appieno le mie idee in cui non è solo la tecnica a fare la differenza, ma la compattezza dell’organico". Per la seconda volta il Montefano è raggiunto in zona Cesarini: era successo a Macerata e l’altro ieri a Osimo. "Ti lascia l’amaro in bocca perché sono 4 punti persi. A Osimo ho visto una squadra viva, convinta di quanto fatto e consapevole di potere fare ancora di più". L’altro ieri i viola sono stati protagonisti di una bella prestazione. "Dispiace perché abbiamo perso 2 punti al 93’ di una gara che eravamo riusciti a ribaltare. I ragazzi sono stati magnifici: a Osimo, sotto di un gol, abbiamo ribaltato la gara come solo le grandi squadre riescono a fare. Peccato quell’episodio che ci ha tolto la gioia di festeggiare con i tifosi e la società". Ma adesso si volta pagina, perché arriverà la capolista Atletico Ascoli. "C’è da pensare a domenica e a raccogliere quanto ci è sfuggito ultimamente. Sono certo che i ragazzi faranno l’ennesima grande prestazione". È un finale aperto in cui è tutto ancora da decidere. "È così sia per i playoff sia per la vittoria finale. C’è sempre da guardare più in alto possibile, se non si vive di ambizioni non si può stare in questo mondo. Mancano cinque gare, chi ne vincerà di più potrà ambire ai playoff e anche alla vittoria finale".