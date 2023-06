A Pollenza il summer camp con il Parma

È partito il conto alla rovescia: da lunedì 19 giugno a venerdì 23 allo stadio Aurelio Galasse di Pollenza si terrà il Parma Academy summer camp, una settimana riservata per i nati dal 2009 al 2017 con allenamenti diretti dai tecnici del Parma supportati dallo staff tecnico del Montemilone Pollenza guidato dal responsabile tecnico Piero Pispicia. È una novità per la società del presidente Marinangeli che vuole rinforzare il legame ormai decennale di collaborazione tecnica con il Parma, oltre che con appuntamenti tecnici mirati durante la stagione, anche con questa iniziativa estiva. I ragazzi e le ragazze avranno la possibilità di passare giornate in allegria e divertimento, usufruendo del pranzo al ristorante Villa Giustozzi di Pollenza. Le iscrizioni sono aperte fino al 15 giugno. Per informazioni si può contattare il 338 2877202 o 0733549577 oppure scrivendo a [email protected]