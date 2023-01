"A Porto Sant’Elpidio un match chiave per il campionato"

"Una partita spartiacque", non usa mezzi termini il tecnico calzaturiero Gabriele Morganti riguardo l’impegno che attende oggi pomeriggio la Sangiustese di scena sul prato del fanalino di coda Porto Sant’Elpidio. "Ci attende – avverte – un gara molto complicata. Di fronte avremo una compagine che cercherà la vittoria ad ogni costo, perciò, sarà importante farci trovare pronti e non dovremo concedere nulla". I rossoblù sono reduci da tre risultati utili consecutivi che li hanno risollevati dalle zone basse della classifica. "In questo momento – spiega il tecnico – il gruppo ha una maggiore consapevolezza dei propri mezzi, chiaramente ora dovremo vedere che cosa siamo. Ecco perché la sfida contro il Porto Sant’Elpidio risulterà fondamentale, il risultato ci fornirà quegli input per comprendere se abbiamo le carte in regola per puntare un po’ più in alto oppure se dovremo fare altri tipi di valutazioni. Sicuramente c’è bisogno di un miglioramento sulla fase offensiva, poiché la nostra crescita, oltre che dell’equilibrio in campo, passa anche da un maggiore numero di gol fatti".

Diego Pierluigi