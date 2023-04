"A Recanati servirà una prova di personalità"

Ci si avvicina, a grandi falcate, al filo di lana della regular season ma i punti contano ancora, eccome. Se la Recanatese vuole "coltivare" ancora il sogno playoff, l’Olbia è ancora impelagata nella lotta per evitare i playout nonostante il 4-0 di sabato al "NespolI" contro l’Alessandria è stato molto di più di una boccata di ossigeno, nonostante qualche patema iniziale. Un risultato forse troppo largo ma che costituisce un segnale delle potenzialità offensive dei sardi che hanno, di gran lunga, il miglior attacco tra le formazioni che navigano nella bassa classifica. L’impressione ricavata spesso, vedendo i galluresi è che le potenzialità probabilmente sarebbero anche superiori alla precaria graduatoria attuale: "siamo stati bravi – ci dice il diesse Tommaso Tatti – a non disunirci ed a ragionare di testa prima ancora che di pancia. Abbiamo avuto la fortuna di avere scelto giocatori validi, ma prima ancora uomini importanti e il lavoro ha permesso alla squadra di trovare fiducia e capacità di emergere. Stiamo facendo bene, ma sappiamo di non aver fatto ancora abbastanza".

Siete ancora nella bagarre, anche se l’ultimo successo ha migliorato la situazione. A Recanati anche un pari potrebbe essere accolto con soddisfazione?

"Non possiamo permetterci di fare previsioni. Sono convinto che andranno ad affrontarsi due tra le squadre più in salute che stanno facendo un buon percorso nel girone di ritorno e che quindi proveranno anzitutto a vincere".

In campo due giocatori di categoria superiore come Sbaffo e Ragatzu. Come immagina questo duello tra calciatori che possono decidere la gara in qualsiasi momento?

"Penso che sarà una sfida nella sfida che divertirà il pubblico. Questi sono giocatori che rappresentano il calcio, sarà bello vederli giocare e la gara troverà nelle loro giocate ulteriori note d’interesse".

La Recanatese è irresistibile in trasferta mentre in casa ha accusato qualche inciampo. Senza svelare il piano partita quali potrebbero essere i punti deboli dei leopardiani da poter sfruttare?

"La Recanatese è una squadra di valore, la classifica e i risultati ottenuti sono lì a dimostrarlo. Noi però penseremo anzitutto ai nostri punti di forza consapevoli che, per fare risultato, dovremo offrire una prestazione fatta di attenzione e personalità".

Avete comunque dato sempre fiducia ad Occhiuzi ma modificando atteggiamento: meno spettacolari, più concreti?

"Non parlerei di meno spettacolarità ma di capacità di gestire meglio i momenti della gara. L’Olbia ha iniziato a essere la squadra che è oggi molti mesi fa. All’inizio abbiamo avuto tanti infortuni ma la costanza nelle prestazioni c’è sempre stata, i risultati invece sono arrivati dopo e sono stati il frutto del nostro lavoro".