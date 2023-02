A Tolentino il top giovanile Successo di Lambertini

Il bolognese Nicolò Lambertini ha vinto a Tolentino la 20ª edizione del trofeo giovanile Città di Tolentino, prima prova del circuito nazionale Prestige delle categorie under 18 e under 15. Nella bocciofila della località Le Grazie, presieduta da Claudio Pascucci, si sono ritrovati, agli ordini del direttore di gara Silvio Giustozzi, 39 giocatori under 18 e 42 giocatori under 15, i migliori d’Italia delle rispettive categorie. Nella gara under 18 ha vinto per l’appunto Lambertini, campione del mondo juniores, nel giorno in cui ha compiuto 18 anni. Il neo maggiorenne ha sconfitto in finale Kevin Della Schiava (Caccialanza Milano). Terzo Tommaso Martini (Ancona 2000), primo dei marchigiani. Quarto il pugliese Gabriele Costantini (Martanese).

Nella gara under 15 ha vinto il cremonese Lorenzo Bocchio (Canottieri Flora) che in finale ha sconfitto l’umbro Matteo Simeoni (Spoleto). Marchigiani battuti in semifinale e sui gradini più bassi del podio: terzo Francesco Cannella (XXIV Maggio Macerata) e quarta Sofia Pistolesi (Montegranaro).

In contemporanea si è svolta un’affollata gara under 12 con 59 atleti provenienti da cinque regioni. La prova a squadre è stata vinta dalla formazione del Morrovalle. I migliori quattro ragazzi e le migliori quattro ragazze della prova a squadre hanno poi preso parte alle finali individuali. In campo maschile ha vinto il beniamino di casa Nicola Principi (Tolentino), mentre in campo femminile il successo è andato a Ilaria Capponi (Morrovalle).