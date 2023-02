Terza gara in una settimana per il Chiesanuova che alle 15 torna al "Capponi" di Treia per un match importantissimo contro il Castelfidardo. Un confronto tra squadre in lotta per salvarsi, con la matricola che è avanti una posizione (12ª) ed un punto (23 a 22). Sarà la prima interna, si fa per dire… e pure con la novità delle "porte chiuse" per il nuovo tecnico Mazzaferro. La sua squadra ritrova il sintetico col morale a palla dopo il vitale 0-1 di Urbino nel recupero di mercoledì, un blitz di platino contro un’avversaria più forte e dopo un pareggio e 3 stop. Mongiello e soci, stanchi ma gasati e al completo, sfidano una squadra scorbutica, mai sconfitta nel ritorno. Mentre all’andata (1-1) i fidardensi erano disperati dopo 5 turni e 5 ko, ora il team di Giuliodori è reduce dall’1-0 sulla Jesina ed ha pareggiato con corazzate come Colli e Montefano, nonché con l’Urbino e battuto il Valdichienti (stesse formazioni affrontate dal Chiesanuova). La novità è che si giocherà a porte chiuse su ordinanza del Comune per l’inagibilità della tribunetta. A parte che i lavori avrebbero dovuto terminare un mese fa, sorprende che si sia arrivati a questa decisione alla terza uscita del Chiesanuova e ricordando che anche l’Aurora vi gioca. Tribunetta che peraltro finora era stata usata solo dai media mentre i tifosi biancorossi più caldi si sono sempre posizionati nel "terzo anello" lungo la strada. Per venire incontro ai supporters ospiti il Chiesanuova ha reso noto che la partita sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube Ig Sport 47. Dopo le emigrazioni forzate ed esagerate a San Severino, l’abbandono del "Sandro Ultimi" per il girone di ritorno, ci mancava questo altro handicap per società (leggasi incassi) e squadra.

Andrea Scoppa